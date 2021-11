Albares denuncia la falta de medios independientes en Nicaragua "porque el Gobierno no lo permite"

Defiende que estos son fundamentales para que los ciudadanos puedan tomar sus propias decisiones

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha puesto este viernes a Nicaragua como ejemplo de país en el que el Gobierno no permite la existencia de medios independientes, algo que ha considerado fundamental para que los ciudadanos puedan tomar sus propias decisiones.

Albares ha participado en una mesa redonda bajo el título 'Permitir a los medios trabajar para la democracia' con motivo del Foro de París sobre la Paz en la que también han participado el secretario de Estado de Asuntos Europeos francés, Clément Beaune, la periodista filipina Maria Ressa o el presidente de Microsoft, Brad Smith.

En su intervención, el ministro ha incidido en que hay distintos tipos de países y gobiernos en lo que se refiere a la existencia de medios independientes. "Tenemos algunos como Nicaragua, en los que no hay ningún espacio para los medios independientes" porque "el Gobierno no lo permite", ha señalado.

"No hay ninguna posibilidad, todas las reglas y todo el poder del estado están dedicados a prevenir que haya medios independientes", ha lamentado, sosteniendo que sin ellos "no podemos tener lo que llamamos ciudadanos, puedes tener personas pero no ciudadanos que puedan decidir".

Por otra parte, ha reivindicado que "nunca deberíamos tomar la democracia por garantiza en ninguna sociedad, tampoco en Europa" sino que "es algo por lo que tenemos que luchar cada día". En este sentido, ha considerado que hay que "hacer que las democracias sean más atractivas para nuestras opiniones públicas".

IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS INDEPENDIENTES

En este punto, ha advertido de que hay que tener "cuidado con gobiernos o sectores de la sociedad que tratan de dar soluciones simples a problemas complejos", incidiendo en que es ahí donde "los medios independientes desempeñan un papel y dan herramientas a la gente para que puedan decidir por su cuenta".

La verdadera elección a la que se enfrentan hoy en día los gobiernos, ha señalado Albares, es si optan por "potenciar los medios independientes para que tus ciudadanos decidan por sí mismos" o los consideran "una amenaza".

Asimismo, ha incidido en que hoy en día hay "herramientas muy potentes como Tik Tok o Twitter para llegar a todas partes" pero en ellas lo que prevalece es un mensaje en pocas palabras, "la imagen sobre el contenido, un vídeo de un minuto que sustituye a los medios independientes que explican los problemas".

Hay que tener "cuidado con eso", ha prevenido, porque no son solo los gobiernos los que limitan los medios independientes sino también el contenido que ofrecen.

ENCUENTRO CON JEFE DE OCDE

En otro orden de cosas, el ministro se ha reunido esta mañana con el nuevo secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, "para hablar de una recuperación económica justa tras la pandemia, el éxito del reciente acuerdo de imposición fiscal a multinacionales de mínimo el 15% y las oportunidades de la digitalización para nuestras economías", según ha indicado en su Twitter.

"Hemos abordado cuestiones clave para España y el resto de países de la OCDE. Puedes contar con nosotros para encontrar soluciones multilaterales que generen crecimiento y bienestar económico", ha asegurado Albares, respondiendo a Corman, que ha celebrado la "muy buena discusión" mantenida.