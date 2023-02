Albares echa en cara a PP y socios de Gobierno que no ofrezcan "una política alternativa" sobre Marruecos salvo críticas

Insiste en que España apoya a la ONU en la búsqueda de una solución para el Sáhara pero no aclara si apoya la autodeterminación

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha defendido de las críticas realizadas tanto por el PP como por los socios del Gobierno respecto a la nueva relación con Marruecos y al giro sobre el Sáhara reprochándoles que no brindan "una política alternativa" al respecto.

Todos los portavoces que han intervenido en la Comisión de Exteriores del Senado han sacado a colación el giro del Gobierno respecto al Sáhara Occidental, la falta de explicaciones casi un año después y también han puesto en tela de juicio los resultados de la Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada el 1 y 2 de febrero en Rabat.

Como ya hiciera la semana pasada en el Congreso en una comparecencia similar, ha negado el "mantra" de que el Gobierno haya dado un giro respecto a su posición sobre el Sáhara a raíz de la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Mohamed VI en la que sostenía que el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española es "la base más sólida, creíble y realista" para resolver el contencioso.

"No he oído una política alternativa con Marruecos", les ha reprochado a los portavoces de los grupos parlamentarios Albares, esgrimiendo que "la crítica a una política no es una política alternativa".

GIRO ANTIMARROQUÍ DEL PP

El ministro se ha mostrado particularmente crítico con el PP, abundando en la tesis de que desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo el principal partido de la oposición "se está deslizando peligrosamente hacia posiciones antimarroquíes" y que están difundiendo "bulos".

En este sentido, ha vuelto a pedir que se aclare qué le dijo Feijóo al primer ministro marroquí cuando se reunió con él hace unos meses respecto a Ceuta y Melilla o cuál es la postura del PP respecto a la autodeterminación del pueblo saharaui, defendiendo que es necesario para poder tener una "política de Estado" respecto a Marruecos y acusando a los 'populares' de intentar "sembrar desconfianza".

Por su parte, la portavoz del PP en esta Comisión, Pilar Rojo, también ha pedido explicaciones al ministro sobre las causas del giro respecto al Sáhara, reprochándole a su vez el desgaste de las relaciones con Argelia.

"Seguimos sin saber qué llevó al presidente a ese giro unilateral" ni "qué oculta, para qué lo hizo o qué hemos conseguido" con ello, ha afeado, sosteniendo que "apenas se ha avanzado en la relación".

Sobre la RAN, la senadora 'popular' la ha calificado de "despropósito", denunciando el "plantón en toda regla" del rey de Marruecos y asegurando que los resultados obtenidos de este encuentro "tampoco han sido para tirar cohetes": "No han conseguido ni foto ni resultados tangibles".

También el portavoz de Vox, José Manuel Marín Gascón, se ha referido al "giros inexplicable" respecto al Sáhara cuyos motivos siguen ocultos pese a que en democracia "el Gobierno tiene que rendir cuentas y dar explicaciones" pero "a día de hoy seguimos sin conocer las razones".

APOYO AL PAPEL DE LA ONU RESPECTO AL SÁHARA

Albares ha vuelto a insistir en que en que el Gobierno defiende la "centralidad" de la ONU en la resolución del conflicto y así se lo ha trasladado en su recientes encuentros con el secretario general, Antonio Guterres, y con su enviado especial para el Sáhara, Staffan de Mistura, a quienes ofreció todo el apoyo de España a su labor.

"No confundamos el papel de España y el de Naciones Unidas, son las Naciones Unidas las que tienen que poner las soluciones" y el Gobierno no puede sustituir ese rol, ha subrayado, sacando pecho también de que España es el primer donante bilateral para los campos de refugiados saharauis y así seguirá mientras él sea ministro.

En este punto, ha incidido en que no se trata de un "concepto" sino de personas, "mujeres y niños de carne y hueso" y de "un conflicto que lleva encallado más de medio siglo". "¿Quieren que siga encallado medio siglo más?", ha preguntado a los senadores.

No obstante, ha evitado significarse sobre si el Ejecutivo respalda el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui, después de que los portavoces del PNV, Bildu y ERC le hayan preguntado si contempla la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental como una solución "estable y duradera" en la región.

En parecidos términos se ha expresado el senador de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyá, que se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno sobre el Sáhara, instando al ministro a "respetar" las resoluciones de la ONU y cuestionándole que si piensa que los ciudadanos "son idiotas" o "una especie de rebaño de ovejas".

"Señor Albares, se debe a los 167 diputados que le dieron el apoyo a Sánchez", ha concluido el senador madrileño, denunciando "unilateralidad" a la hora de tomar decisiones.

Mientras, los senadores canarios Fabián Chinea (ASG) y Fernando Clavijo (CC) han afeado al ministro la ausencia de algún representante del Gobierno de Canarias en esta RAN, para hablar, entre otras cosas, sobre la delimitación de las aguas cercanas al archipiélago.

Tampoco el ministro en esta cuestión ha dado una respuesta clara, más allá de celebrar que se haya reactivado el grupo de trabajo sobre la delimitación de las aguas territoriales en la fachada atlántica, en el que participa Canarias, y de asegurar que sigue "muy de cerca" las informaciones respecto a posibles prospecciones de Marruecos en aguas próximas al archipiélago, si bien que ha resaltado que hasta ahora han resultado infundadas.