Albares envía una nueva carta a Metsola para pedir el uso de catalán, euskera y gallego en la Eurocámara

El informe de la Comisión de Venecia se cuela en el debate de la Comisión Mixta para la UE

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha enviado una nueva carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para solicitar que el catalán, el gallego y el euskera puedan usarse en los plenos de la Eurocámara.

Así lo ha desvelado durante su comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE, después de que ya el viernes abordara esta cuestión con Metsola durante el encuentro que mantuvieron en el marco de la visita de la política maltesa a Madrid.

Albares ya había enviado una carta en este sentido a la presidenta de la Eurocámara en septiembre de 2022. Según ha explicado, le ha remitido una nueva misiva, a petición de la propia Metsola, para pedir que se formalice "un acuerdo administrativo entre España y el Parlamento Europeo para el uso del catalán, el euskera y el gallego".

En este sentido, ha pedido a los diputados y senadores de "todos los grupos políticos que hablen con sus familias políticas en el Parlamento Europeo y les pidan el apoyo en la mesa" de la Eurocámara "para materializar este objetivo que está a nuestro alcance si trabajamos todos juntos y coordinadamente".

El ministro ha vuelto con ello a solicitar el respaldo de todos los grupos en este esfuerzo, como ya hiciera en sus comparecencias ante la Comisión de Exteriores y en la Comisión de Cooperación de Cooperación Internacional del Congreso, y se ha dirigido expresamente al PP.

PIDE DE NUEVO APOYO AL PP

"Me consta que la familia política socialdemócrata y otras familias políticas son ya favorables a ello pero nos falta el concurso del Partido Popular Europeo", ha señalado, subrayando que si los eurodiputados del PP y "los de su familia política quieren mañana mismo" podría comenzar a usarse el catalán, el euskera y el gallego en la Eurocámara.

Al margen de esta petición concreta a la Eurocámara, Albares ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando para que el catalán, el euskera y el gallego pasen a ser parte del régimen multilingüístico de la UE, ahora con la Presidencia de turno que ostenta Bélgica, "país plenamente comprometido con el multilingüismo".

En este sentido, ha insistido nuevamente que las lenguas cooficiales forman parte de "nuestra identidad nacional, no requieren modificación de los tratados" y que el caso español "es único" por lo que "no supondría ningún precedente jurídico para ningún otro Estado, ni implicaría gastos adicionales para la Unión, porque los asumiría España".

ERC LAMENTA QUE LA DECISIÓN DEPENDA DEL PP

Por su parte, el portavoz de ERC, Jordi Gaseni Blanch, ha dejado claro que su grupo ayudará en todo lo que pueda al Gobierno pero también reclamará que cumplen lo pactado. En este sentido, no ha ocultado su sorpresa porque lo que era un acuerdo con el Gobierno "ahora va a depender de la voluntad del PP". "Vamos mal", ha subrayado, incidiendo en que si la oficialidad del catalán en Europa depende del PP "me parece que no se va a poder hacer".

El ministro le ha garantizado "el compromiso del Gobierno con las lenguas oficiales" y ha asegurado que seguirá trabajando en ello "independientemente de la ayuda que tengamos o no" por parte del PP y Vox.

No obstante, ha reconocido que la inclusión en el reglamento lingüístico requiere de la unanimidad de los Veintisiete y "hay muchos gobiernos de la familia política del PPE y de la familia política de Vox" que precisamente "son los más reticentes", de ahí su capacidad para cambiar esto.

Pese a la petición expresa de su ayuda por parte de Albares, ni la portavoz del PP en la comisión, Milagros Marcos, ni el de Vox, José María Sánchez García, han dado su respaldo. La portavoz de los 'populares' ha subrayado que el Gobierno sigue intentando convencer a sus socios "de que la convivencia en España dependía de que toda Europa hiciera lo que ustedes le habían prometido al señor Puigdemont".

RIFIRRAFE CON EL PP

Pero, ha subrayado Marcos, "lo que está ocurriendo es que Europa está contribuyendo y contribuirá a desenmascararles". "Porque Europa, en este momento, es la garantía de la igualdad y de la libertad", ha sostenido, subrayando que "el Estado de derecho es la garantía de todo aquello que ustedes intentan conculcar para permanecer en el poder". Entre otras cosas, ha añadido, "reinterpretando informes como el de la Comisión de Venecia la semana pasada".

Albares ha pedido a los 'populares' que dejen de "utilizar Europa para debates que son nacionales" porque, según ha dicho, todos sus "interlocutores en Europa lo que me transmiten es que están hartos de que el PP lleva a Europa debates que no pueden ser europeos" porque son para el Congreso.

Así, les ha afeado que intentaran evitar la aprobación de los fondos europeos y "sembrar desconfianza y confusión" y también con la ley de amnistía, recordando que el PP intentó negociar con Junts y llamó "a manifestarse por toda España cuando de tapadillo estaban negociando otras cosas".

En este sentido, se ha referido al informe preliminar elaborado por la Comisión de Venecia a petición del PP. "Parece que ese tema que lo han pedido ustedes no les ha salido muy bien", ha dicho, por lo que les ha pedido que "rectifiquen".

Respecto a esta última cuestión, el portavoz de Vox ha subrayado que el informe de la Comisión de Venecia deja claro que "la vía de urgencia no es la adecuada", que es necesaria una propuesta de ley y se aconseja una reforma constitucional previa y ha denunciado que el Gobierno "no cree en el Derecho".

Albares se ha defendido esgrimiendo que el informe dice claramente que "la amnistía tiene como fin legítimo favorecer la reconciliación política y social" con lo que "avala los objetivos" de la ley, al tiempo que ha recordado que no ha sido el Gobierno quien ha pedido el informe.