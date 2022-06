Albares niega sumisión a Biden ante las críticas de Podemos por el pacto para aumentar destructores en Rota

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado que haya sumisión por parte del Gobierno a Estados Unidos ante las críticas de Unidas Podemos que acusan de ello tras el pacto para ampliar de cuatro a seis el número de destructores norteamericanos en la base de Rota (Cádiz).

"Desde luego, sumisión ninguna", ha asegurado Albares en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, respondiendo a las declaraciones del presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que afirmó que no les gusta el pacto porque significa "más militares, más destructores norteamericanos y más dependencia y sumisión a Estados Unidos".

Ante esto, Albares ha explicado que el hecho de estar unidos con los socios europeos y con los aliados transatlánticos para avanzar en este camino en el que se está diseñando un nuevo orden euroatlántico "no supone sumisión", sino "todo lo contrario".

"Supone igualdad soberana y cooperación desde nuestra propia autonomía. Si no, no se hubieran reunido en una cena euroatlántica todos los líderes de la UE y la OTAN", ha añadido el titular de Exteriores, que ha evitado responder acerca de si contemplan la posibilidad de que el bloque de UP vote en contra de este acuerdo en el Congreso. "No lo sé, yo soy miembro del PSOE y no puedo hablar en nombre de otros partidos", ha señalado.

En este sentido, sobre la tramitación de esta petición de EEUU en la Cámara Baja, el ministro ha remitido los detalles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al ser preguntado acerca de la fecha en la que llegará al Congreso. Eso sí, ha señalado que seguirá su ritmo "normal".

No obstante, ha puesto en valor que lo importante es que este acuerdo demuestra "la confianza que Estados Unidos y el resto de los aliados de la OTAN tienen en España". "Confían en nosotros de la misma forma que confiamos en ellos", ha apuntado.

Sobre el estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos y acerca de su se ha abierto la puerta a un nuevo encuentro con Biden antes de que termine la legislatura, Albares ha apostillado que esta Cumbre ha hecho que se visibilice algo que ya existía.

"Por lo tanto, los presidentes se verán tantas veces como sea necesario, pero las líneas de trabajo que están marcadas en esa declaración que actualiza la de 2001 no va a variar", ha apuntado, a la par que ha subrayado que la relación con EEUU es de "primerísimo nivel" como así lo describió Biden al referirse a Espala como "aliados indispensables".