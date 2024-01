Albares reclama a todos los partidos el apoyo al reconocimiento de Palestina: "No podemos mirar para otro lado"

El ministro dice que el Gobierno "no descarta" dar el paso unilateralmente pero prefiere hacerlo con los socios de la UE

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado a todos los partidos su respaldo al reconocimiento del Estado palestino como mejor garantía para la seguridad de Israel bajo el argumento de que no se puede "mirar hacia otro lado" ante la muerte de civiles en la Franja de Gaza.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, el ministro ha pedido a todos sus miembros que durante el debate que van a mantener se pronuncien "explícitamente sobre el reconocimiento del Estado palestino y la necesidad de materializar la solución de dos estados".

"Nadie en esta sala puede mirar a otro lado cuando tantos miles y miles de civiles están muriendo" en la Franja de Gaza, ha esgrimido Albares, que ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato, la entrada de ayuda humanitaria a la Franja así como la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás.

"El establecimiento de un Estado palestino realista y viable", ha defendido nuevamente el ministro, es "la mejor garantía para la seguridad de Israel y para la paz de la región". "La esperanza del pueblo palestino, que se llama un Estado palestino, está íntimamente entrelazada con la seguridad del pueblo de Israel", ha remarcado.

El ministro ha dicho que aunque el Gobierno está en "diálogo" con sus socios europeos para un reconocimiento consensuado del Estado palestino, no descarta hacerlo en solitario, como ya indicó Pedro Sánchez durante su visita a la región a finales de noviembre.

"Nos gustaría hacerlo con el mayor consenso posible dentro de la Unión Europea, pero desde luego no descartamos nada", ha insistido, recalcando que "España es un estado soberano y toma sus decisiones soberanamente".

Albares se ha pronunciado de este modo después de que el portavoz de Sumar, Agustín Santos, haya defendido que sería mejor "el reconocimiento unilateral inmediato" en lugar de esperar hasta la celebración de una conferencia de paz, puesto que los palestinos estarían hasta que esto ocurra en "situación de inferioridad".

El ministro ha reconocido que el Gobierno, que fue quien planteó inicialmente la propuesta de una conferencia internacional de paz que lleve a la materialización de la solución de dos estado que ya respaldan 88 países, quiere "una conferencia a corto plazo". "Esa conferencia no debe de tardar mucho, el nivel de violencia debe detenerse", ha subrayado.

RESPALDO A LA CIJ

Por otra parte, Albares ha reiterado el respaldo de España a la labor que lleva a cabo la Corte Internacional de Justicia (CIJ). También aquí, ha pedido el respaldo de todos los grupos al llamamiento del Gobierno a todas partes al "cumplimiento íntegro" de las medidas provisionales dictadas por la CIJ ante la posibilidad de que Israel esté cometiendo genocidio en su ofensiva militar en Gaza.

Respecto a esta cuestión, desde Podemos se ha pedido expresamente al Gobierno que se sume a la denuncia presentada por Sudáfrica, algo que Albares ha descartado por ahora. Su portavoz, Martina Velarde, también se ha felicitado de la intención del Ejecutivo de reconocer el Estado palestino habida cuenta de que "fue uno de los acuerdos que alcanzó el Gobierno en 2019 con Unidas Podemos" y ha pedido expresamente romper relaciones diplomáticas con Israel.

Por su parte, el portavoz de Vox, Carlos Flores, ha cuestionado la unidad en las filas del Gobierno en lo que se refiere a esta cuestión, tras recordar que la ministra de Juventud, Sira Rego, participó el sábado en una manifestación contra Israel y ha pedido expresamente que no utilice el término "genocidio", toda vez que la CIJ no ha certificado aún que Israel lo esté cometiendo en Gaza.

No lo ve así el diputado del BGN Néstor Rego, que ha denunciado que lo que está ocurriendo en Gaza "es una masacre sistemática, un genocidio, un intento de limpieza étnica que ya le ha costado la vida a más de 25.000 personas". También ha hablado de genocidio la portavoz de Podemos.

PASAPORTES DE KOSOVO

Otro de los puntos del día era el reconocimiento por parte de España de los pasaportes de Kosovo desde el 1 de enero. Tanto PP como Vox han cuestionado que si España no reconoce la indepedencia de este país pueda reconocer como válidos pasaportes emitidos por sus autoridades.

"Esto no implica en absoluto un cambio en la posición de España del no reconocimiento, como ha avalado el informe de la Asesoría Jurídica Internacional" de Exteriores, sino el cumplimiento de una decisión europea tomada por el Consejo el 9 de marzo de 2023, ratificada por el Parlamento Europeo el 18 de abril", ha sostenido.

Asimismo, ha asegurado que la decisión no se ha tomado por contentar a Junts, como ha dejado entrever el portavoz de Vox, que ha planteado si "es este otro de los peajes de la investidura de Pedro Sánchez". En este sentido, ha defendido que los otros cuatro países que no reconocen a Kosovo --Grecia, Chipre, Eslovaquía y Rumanía-- también reconocen sus pasaportes y ahí no tiene nada que ver la política española.

Además, "la decisión está en línea con la posición española de no ser obstáculo al diálogo entre Belgrado y Pristina y de no serlo tampoco al acercamiento a la Unión Europea a todos los Balcanes occidentales".

Albares también se ha referido al acuerdo que negocian la UE y Reino Unido sobre Gibraltar y ha pedido el respaldo de todos los partidos. Según ha dicho, "España ha presentado una propuesta global, equilibrada y generosa para crear una zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar" y solo está a la espera de la "respuesta de Reino Unido".

"Ese acuerdo no menoscaba en absoluto la reclamación de soberanía por parte de España", ha recalcado nuevamente, insistiendo en que a lo que aspira el Gobierno es a "un acuerdo que garantice la libre circulación de personas y de mercancías, que haga desaparecer cualquier barrera física, incluida la Verja, y que permita que podamos compartir el uso del aeropuerto".