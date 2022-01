Albares se reúne hoy en Washington con Blinken, Pelosi y el secretario general de la OEA

El jefe de la diplomacia viaja acompañado de la secretaria de Estado de Exteriores y del de Iberoamérica

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, se encuentra ya en Washington donde este martes tiene previsto un encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, el segundo entre ambos desde su llegada al cargo.

Según ha informado el Ministerio de Exteriores, a Albares le acompañan en su primera visita oficial a Washington la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno Bau, y el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en Mundo, Juan Fernández Trigo.

La agenda arrancará precisamente con el encuentro con Blinken con quien el ministro abordará diversos asuntos de la agenda bilateral e internacional, como la cumbre de la OTAN de Madrid, Iberoamérica, lasituación en Ucrania, la colaboración en el ámbito multilateral y el estado de las relaciones transatlánticas.

A continuación, Albares tiene previstos sendos encuentros con la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, la demócrata Nancy Pelosi, así como con el presidente del US Spain Council, Joaquín Castro, así además de un encuentro con representantes de empresas españolas presentes en Estados Unidos.

Para completar la primera jornada de su visita, que se prolongará hasta el miércoles, está prevista una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone.

Ya el miércoles, Albares conversará con líderes hispanos, pronunciará una conferencia en un acto organizado por el 'think tank' Center for Strategic and International Studies (CSIS) al que seguirá un encuentro con el presidente de la comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes, el congresista Gregory Meeks.

Desde Exteriores subrayan que la visita "servirá para poner de relieve que España y Estados Unidos son dos estrechos aliados cuyas relaciones, que se fundamentan en unos principios y valores compartidos, han ido ampliándose y fortaleciéndose a lo largo de los años y son especialmente intensas en materia económica- comercial, así como en seguridad y defensa".

Asimismo, hacen hincapié en "la cooperación en el ámbito multilateral para hacer frente a desafíos como la lucha contra el cambio climático, la pandemia de COVID-19 y la promoción de la democracia y los Derechos Humanos, así como la colaboración en el marco de la relación transatlántica y en determinadas regiones como Iberoamérica".

Por su parte, tanto Moreno como Fernández Trigo tienen previsto mantener encuentros con sus respectivos homólogos norteamericanos durante la visita, ha precisado Exteriores.