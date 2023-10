Albares ve contraproducente suspender la ayuda a Palestina: "No hay que amalgamar a los palestinos con Hamás"

Evita confirmar si los dos españoles han sido secuestrados y niega diferencias en el Gobierno sobre el ataque contra Israel

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha considerado "contraproducente" que la Unión Europea suspenda la asistencia a Palestina, esgrimiendo que no se puede "amalgamar" a los palestinos con Hamás, a quienes ha tildado de "organización terrorista".

En una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, el ministro ha explicado que ese ha sido el mensaje que ha trasladado al comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi, después de que este haya anunciado en las redes sociales la suspensión de la ayuda al desarrollo a Palestina por parte de la UE.

"Le he trasladado que no me parecía que una decisión de este calado se anunciara de esa manera", ha señalado, incidiendo además que era algo que correspondía a los ministros y apostando por tanto por que se abordara en la reunión informal de ministros de Exteriores que tendrá lugar mañana por la tarde por videoconferencia.

"Me parece contraproducente, en estos momentos en que todo indica que en los Territorios Palestinos se va a necesitar más ayuda todavía de las que veníamos prestando" que se proceda a suspenderla, ha defendido el ministro.

En su opinión, "no hay que amalgamar a los palestinos con una organización terrorista como Hamás". Tampoco, ha añadido, las agencias de la ONU que trabajan en el terreno para "paliar" la difícil situación de los palestinos "tienen por qué sufrir de la acción de un grupo terrorista".

"Todo esto no resta un ápice de la condena categórica del ataque terrorista contra Israel", ha puntualizado Albares, que ha visto una cierta rectificación en el último comunicado hecho público por la Comisión Europea.

En él, Bruselas ha matizado que no ha suspendido los fondos al desarrollo para Palestina, estimados en casi 700 millones, al no tener desembolsos previstos, tras anunciar Varhelyi su congelación "de forma inmediata".

Sin embargo, ha confirmado que inicia una "revisión urgente" de la asistencia que manda a Palestina para garantizar que ningún fondo de la UE indirectamente ayuda a ninguna organización terrorista en sus ataques contra el Estado hebreo.

Igualmente, el comunicado señala que "revisará si, a la luz del cambio de las circunstancias sobre el terreno, es necesario ajustar sus programas de apoyo a la población palestina y a la Autoridad Palestina". Este examen, que en todo caso no afecta a la ayuda humanitaria, se hará "lo antes posible" y se coordinará cualquier posible acción con los Estados miembros y otros socios, apunta el comunicado.

ESPAÑOLES DESAPARECIDOS

Por otra parte, no ha querido entrar en detalles sobre la situación de los dos españoles que se han visto afectados por el ataque de Hamás, Iván Illarramendi Saizar, que residía en el kibutz Kissufim, próximo a la Franja de Gaza, junto a su mujer, y Maya Villalobo Sinvany, de 19 años y que estaba realizando el servicio militar al contar con doble nacionalidad.

"De este tema no daré más información ni sobre ningún otro caso que se pueda producir en los próximos días", ha aseverado, más allá de puntualizar que se está en contacto con las familias de los dos "desaparecidos".

En otro orden de cosas, ha negado que haya división en cuanto en las filas de la coalición de Gobierno en torno al ataque cometido por Hamás contra Israel. "Todo el Gobierno está comprometido con la paz en Oriente Medio, no hay ninguna fisura en el deseo de paz", ha apostillado.