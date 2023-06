Albert Rivera ya se mostraba algo nervioso cuando se le preguntaba por Malú en las últimas semanas

MADRID, 25 (CHANCE)

Después de semanas de intensos rumores, Luis Rollán confirmaba la peor de las noticias: Albert Rivera y Malú han decidido poner punto y final a su historia de amor. Este sábado, el colaborador de 'Fiesta', interrumpía el espacio para informar a todos los espectadores que la noticia era cierta y que se trataba de la primera vez que ambos rompían, siendo falsos los rumores que indican que ya habían pasado más de una crisis.

Luis comentó que Albert sigue estando en el domicilio familiar, pero que la relación sentimental con la artista ha terminado por completo y se aventuraba a confesar que, bajo su punto de vista, se trataba de una ruptura que no tenía vuelta atrás.

Europa Press ha podido ver a Rivera en las últimas semanas y lo cierto es que sus declaraciones ante nuestros micrófonos no llamaban a la atención porque se mostraba discreto y evitaba hablar de su familia, pero sin embargo, sabiendo que es cierta la noticia, hoy cobran más sentido que nunca.

Hace varios días Aldo Comas presentaba su exposición 'con Sol y Mambo' y hasta allí acudía. Albert Rivera echa balones fuera cuando se le nombra a Malú: "hemos venido a apoyar a Aldo". El abogado se dejaba ver acompañado por Begoña Villacís y evitaba pronunciarse sobre los rumores que apuntaban a una supuesta crisis con la cantante: "gracias, muy bien, aquí con Aldo apoyándole".

Días más tarde, el exdirigente de Ciudadanos se dejaba ver saliendo del Juzgado de lo Mercantil en Madrid junto a su socio José Manuel Villegas por el juicio que mantiene con Martínez-Echevarría y evitaba también confirmar si había roto finalmente con Malú: "Por favor de verdad, estoy trabajando. He hecho un canutazo, he estado con vosotros amablemente y he contestado, pero por favor no me persigáis por la calle que estoy trabajando. Gracias por tu trabajo. Ciao".

Dos momentos en las últimas semanas que ahora cobran más sentido que nunca porque, a pesar de mantener esa actitud de preservar su intimidad, se le notaba algo nervioso a la hora de escuchar las preguntas sobre Malú porque ya se venía hablando de una posible crisis sentimental entre ellos.