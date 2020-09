Albert Rivera presenta su libro y habla por primera vez de la hija que tuvo hace tres meses con Malú, Lucía

MADRID, 22 (CHANCE)

Albert Rivera ha vuelto a la vida pública después de convertirse en padre, con Malú, de su primera hija en común, Lucía, que ya tiene casi tres meses y medio. El exlíder de "Ciudadanos" lo ha hecho por todo lo alto, presentando por fin - y después de varios aplazamientos a causa de la pandemia - su primer libro, "Un ciudadano libre".

Rivera, más sonriente y relajado que nunca, ha ofrecido una rueda de prensa con motivo del esperado lanzamiento y, pese a no querer tratar temas personales, sí ha confesado que ahora que "cambia pañales no tiene tanto tiempo para leer internet" y estar tan al día de la actualidad. Sin entrar en detalles sobre cómo se porta la pequeña Lucía, a la que no hemos vuelto a ver desde que salió del hospital a los dos días de nacer - el pasado 6 de junio - el expolítico sí ha relatado con total naturalidad que la niña "duerme ocho horas seguidas desde el segundo mes". O sea, que es una bendita, porque lo normal en los bebés tan pequeñitos es que se despierten cada tres horas para comer.

Tras la presentación y firmar ejemplares de "Un ciudadano libre" a alguno de sus incondicionales, hemos podido preguntar a Albert Rivera cómo se encuentra Malú. Y es que el pasado fin de semana saltaron las alarmas acerca del estado de salud de la cantante, puesto que se pensó que había tenido que ser operada de urgencia de una hernia discal. La sobrina de Paco de Lucía salió al paso de los rumores y aseguró que había acudido al hospital con un fuerte dolor en la espalda, pero que los médicos sólo le habían pautado reposo, no un paso por quirófano de urgencia.

Hoy, la pareja de la cantante, Albert, ha preferido guardar silencio y no desvelar cómo se encuentra Malú varios días después de sufrir un fuerte dolor a causa de una hernia discal. Muy discreto, el exlíder de "Ciudadanos" tampoco nos ha contado cómo está la pequeña Lucía, que a buen seguro hace las delicias de sus famosos papá, que tras un parón de varios meses para disfrutar de su primera hija en común, comienzan el otoño cargados de proyectos.