Albert Rivera rompe su silecio tras su ruptura con Malú y revela cómo lo está llevando

MADRID, 3 (CHANCE)

Inmersos en rumores de crisis desde hace meses, Malú y Albert Rivera han emprendido caminos separados recientemente tras cuatro años de discreta relación y una hija de tres en común, Lucía. Ha sido Luis Rollán, íntimo amigo de la cantante, el que confirmaba la ruptura hace unos días, asegurando que no ha habido terceras personas ni ninguna disputa, tan solo un desgaste en la convivencia.

Mientras la artista continúa volcada en su carrera y ha reaparecido luciendo la mejor de sus sonrisas en el concierto de Alejandro Sanz en Madrid, el ex líder de Ciudadanos está disfrutando de su recién estrenada soltería y este fin de semana ha acudido en solitario a la multitudinaria fiesta que José Luis López 'El Turronero' ha celebrado en Sevilla por su 60 cumpleaños.

De regreso a la capital para retomar sus compromisos profesionales, Albert Rivera se ha enfrentado una vez más a las preguntas de la prensa sobre su ruptura con Malú y, lejos de la impasiblidad que ha mostrado desde que se hizo público el fin de su relación -limitándose a guardar silencio e ignorar a los reporteros- en esta ocasión la tensión le han pasado factura: "Es la cuarta vez que me hacéis, aquí, en Sevilla... Vas a tirar a la gente, no me sigáis por las escaleras. Os he atendido en Sevilla, ahora aquí, ayer en un photocall" ha afirmado nervioso, evitando entrar en detalles sobre su vida personal.

Sin embargo, y ante las especulaciones de que está destrozado y no estaría llevando nada bien su ruptura, Rivera ha asegurado que se encuentra "muy bien", desmintiendo con la cabeza que esté pasando un mal momento. "Nunca he hecho declaraciones de mi vida y no lo voy a hacer ahora. Entiendo que es vuestro trabajo y que probéis, pero no participo esto y no voy a decir nada" ha zanjado, dejando en el aire cómo se lleva con la cantante y cómo afronta su primer verano tras su separación.