Albert Rivera: "Trabajo en lo que quiero y tengo una familia maravillosa"

MADRID, 22 (CHANCE) Tras meses de desconexión de la escena pública en los que se ha dedicado en cuerpo y alma a su familia, Albert Rivera se sienta en 'El Hormiguero' y reconoce que la prensa del corazón ha sido un verdadero quebradero de cabeza en su relación. "Uno no elije de quién se enamora, aunque yo he elegido bien. Ella se ha equivocado, pero yo he elegido bien" comentó entre risas el ex dirigente de Ciudadanos para pedir más respeto por su vida privada: "¿Alguien me puede decir por qué nosotros no podemos ir a la playa con nuestras familias como cualquier español? ¿Por qué llevo a revisión a mi hija con un mes y tengo cinco coches de paparazzi detrás y me tengo que volver a casa y no puedo hacer esa revisión?"."Creo sinceramente que hay que cambiar la ley y alzar la voz sin aspavientos. La intimidad es un derecho de todos los españoles no de si eres famoso o no". Visiblemente molesto por todo lo que se ha dicho sobre su relación con Malú, Albert contó una anécdota sobre las muchas veces que la prensa ha dado por finalizada su relación con la cantante. "Una periodista dijo en un programa del corazón que habíamos roto y lo replicaron todos los medios. 60 búsquedas que habíamos roto y estábamos brindando en casa por nuestra felicidad"."Hemos sido una roca y un equipo para pasar esto. Queremos estar juntos y lo hemos demostrado". "Hoy somos una familia. Tenemos a Lucía y estamos felices. Trabajo en lo que quiero y tengo una familia maravillosa". Decidido a disfrutar al máximo de su vida privada dejando de lado su faceta política, Albert reconoció que la pequeña Lucia es un bebé muy bueno: "Duermo como un tronco, Lucía es una santa. No quiero ofender a ningún padre, pero duerme ocho horas". "Estoy disfrutando de Lucía muchísimo, con la política te pierdes muchas cosas. Los importantes están en casa, ahora estoy sirviendo a los más importantes para mí de este país que son los míos". Feliz y muy orgulloso de la faceta de Malú como mamá pero también como cantante, Albert confesó que el tema de las nanas es cosa de la cantante. "Yo como mucho le toco las palmas. Malú sacó un temazo que se llama 'Tejiendo alas' y fue emocionante ver como lo componía, es un regalazo que le ha hecho su madre a Lucía".