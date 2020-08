Alberto Chicote cierra su restaurante Puertalsol por culpa del Coronavirus

MADRID, 22 (CHANCE)

La pandemia del Coronavirus ha afectado a toda España de manera brutal y muchos son los negocios que se han visto obligados a cerrar tras la bajada abismal de la demanda de clientes. Uno de ellos, Alberto Chicote, que ha tenido que cerrar uno de sus restaurantes en Madrid a causa de que uno de sus trabajadores haya dado positivo en la prueba del Covid-19.

"Después de haber abierto nuestro restaurante Puertalsol el pasado 2 de Julio y tras haber ejercido nuestra actividad en la nueva normalidad que nos ha tocado a todos vivir, lamentablemente hemos recibido con gran tristeza la noticia de que uno de los miembros del equipo que conforman Puertalsol ha recibido un resultado positivo en las pruebas del Covid-19" este ha sido el mensaje que ha lanzado Chicote por su red social de Instagram.

Sin duda, una noticia muy triste que ha afectado a todo el personal que tenía el restaurante, pero que asegura, no es una despedida para siempre, sino algo temporal hasta que puedan volver a abrir: "No nos despediremos definitivamente porque consideramos este alto en el camino como una pausa, no como un final".