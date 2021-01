Alberto Closas confirma que ha superado un cáncer

MADRID, 1 (CHANCE)El actor Alberto Closas muestra su apoyo incondicional a mundo de la cultura en esta ocasión con un proyecto que protagoniza su pareja, María José Garrido. Detrás del concierto 'Homenaje' en el que su chica homenajea a las grandes voces femeninas de nuestro país en el Teatro Amaya, el actor confiesa que ha pasado unos meses complicados en los que se ha enfrentado al cáncer, una enfermedad que ha golpeado varias veces a su familia.

"He tenido un cáncer que es una enfermedad más. Estoy recuperado afortunadamente, he tenido un médico que me ha curado, sigo con la espada de Damocles encima, como todos". Sobre el historial familiar que tiene, reconoce: "Mi madre, mi padre y mi hermana murieron de cáncer, lo tengo muy cerca. De momento no va a poder conmigo, tengo muchas cosas que hacer. No tengo más remedio, hay que seguir, el teatro es lo que a mí me da la fuerza, sin esto no podría vivir".

Conocedor del estado de salud de Carmen Sevilla, Alberto explica: "Todos sabemos cómo está, muy malita, tiene un alzhéimer terrible, pero de salud está perfecta, es una máquina. Augusto es su hijo y me cuenta cómo está, me dice que está bien, con la enfermedad que tiene, pero está bien".

De la complicada situación política que estamos viviendo, Alberto da su opinión sin tapujos: "Creo que se tendrían que haber unido, no lo han hecho, es un problema gordo que sufrimos nosotros. No se han dado cuenta de que no solamente la hostelería, que efectivamente está muy mal, si el teatro va mal, los hosteleros que hay alrededor van mal, si el teatro va mal, los músicos van mal... lo importante es que todos nos unamos y vayamos bien. Creo que se hará, pero se tienen que poner de acuerdo, yo estoy un poco hasta el mismísimo aparato del regocijo de estos políticos. Todos tienen que ir en la misma dirección si no esto es una mierda".