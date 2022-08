Alberto Closas Jr. sobre Concha Velasco: "Los años no perdonan, como le pasó a mi padre"

MADRID, 5 (CHANCE)

Alberto Closas Jr., hijo del también actor Alberto Closas Lluró, disfrutó de la presentación de la obra "Palabras encadenadas" en el teatro Bellas Artes de Madrid

El actor de doblaje, ha aprovechado su aparición para alabar el trabajo de los actores de antes: "Tengo la suerte de haber aprendido de aquellas generaciones, hace poco he oído hablar a directores de casting que los actores de antes no merecen la pena, yo estoy deseando trabajar con actores de antes como Sacristán dicen que no evolucionan o Concha Velasco".

Sobre la actriz, que actualmente se encuentra en una residencia, ha explicado: "Ya es una mujer mayor, los años no perdonan, con mi padre pasó lo mismo*"

Hablando de su padre, el actor ha querido recordar un consejo que guarda para siempre: "Sin trabajo y sin pasión no se puede hacer nada, la pasión es lo más importante. Mi padre me dijo que esta profesión es como un sacerdocio y si no te lo tomas así no hay nada que hacer, yo llevo muchos años y no sé hacer otra cosa, es lo que me gusta y lo que necesito".

Tras recuperarse de un cáncer, enfermedad que se llevó a su padre, el actor asegura: "El cáncer no ha podido conmigo, ni el cáncer ni el Covid. sigo con la espada como todo el que tiene cáncer pero no ha podido conmigo. Yo creo que está superado".

Alberto se prepara para el estreno de la obra Boing Boing con Andoni Ferreño y Agustín Bravo. Además, ha anunciado que se encuentra preparando un trabajo homenaje en memoria a la figura de su padre.