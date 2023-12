Alberto Dugarte da un golpe sobre la mesa tras las acusaciones de topo de Isabel Pantoja

MADRID, 1 (CHANCE)

En los últimos tiempos se ha hablado de que Isabel Pantoja estaría distanciada de su equipo -su peluquero, su maquillador y su sobrina Anabel Pantoja- y se ha especulado con que si no 'rompe' con Alberto Dugarte y con José Antonio Abad es por miedo a lo que ambos puedan contar sobre ella después de tantos años trabajando a su lado.

Al parecer, durante la gira de la tonadillera por Estados Unidos -en febrero de 2023- algo habría pasado para que la viuda de Paquirri tachara a su entorno de "akelarre" y les diese un toque de atención tras el que nada habría vuelto a ser lo mismo.

Su relación personal -ya que la profesional por el momento continuaría- se habría roto completamente y se ha dado el nombre de Alberto Dugarte como el 'topo' que habría filtrado informaciones sobre Pantoja a diferentes periodistas.

Después de varias semanas en silencio, el prestigioso peluquero y maquillador -que trabaja con numerosas celebrities, no solo con la folclórica- ha respondido con contudencia a estas acusaciones en la presentación del nuevo villancico para esta Navidad de Amor Romeira.

"Llevan nueve meses diciendo que no estamos en el equipo, desde que llegamos de Estados Unidos. Y hemos estado con Isabel en Sevilla, en Gran Canaria y estamos confirmados, 30 de diciembre en Barcelona, que tiene que estar allí todo el mundo que será un conciertazo" ha afirmado, reconociendo que en cierto modo le hace "mucha gracia" que se le tache de topo: "Llevo ya 16 años trabajando con todas. Ana Obregón, Ana Milán, Paula Echevarría, Isabel Pantoja, Jorge Javier Vázquez... en la vida a mí se me ocurre comentar nada porque antes que nada está en mi profesionalidad y mi amistad". "Es que me parece algo increíble, si fuera por hablar habría cosas más importantes, no va en mí. No va en mí" ha dejado claro.

Además, Dugarte ha negado que haya tenido "ningún problema con Isabel Pantoja ni en Estados Unidos ni en España, porque sino no estaríamos con ella". Y tampoco con Agustín Pantoja, como ha querido aclarar: "Su hermano es su hermano y está a su lado para todo. A mí me parece muy bien que la apoye en todo y la proteja porque es quien está día a día con ella, es su compañero y estám muy hechos el uno al otro. Es una relación maravillosa y yo no creo que la aísle".

"Trabajamos súper bien en equipo, somos como una familia y es lógico* lo he dicho mil veces, que yo con Anabel puedo tener cosas pero de ahí a un problema, nunca en la vida. Isabel es la más grande de España" ha zanjado.