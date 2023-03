Alberto Dugarte desmiente que Isabel Pantoja ya no quiera trabajar con él

MADRID, 26 (CHANCE)

Este sábado se hablaba en 'Fiesta' de las causas por las que Alberto Dugar y Antonio Abad -maquillador y peluquero de Isabel Pantoja- no habría trabajado con ella en la exclusiva que dio esta semana para la revista ¡HOLA! Al parecer, ambos estuvieron 'descentrados' durante su gira en Estados Unidos por sus salidas a la playa, piscina y discotecas con el resto del equipo.

Una actitud que provocó el enfado de Agustín Pantoja, que sin dudarlo, le contó su opinión a su hermana y esta decidió reunirse con el equipo para evitar estas salidas durante su gira. Tras eso, ni en el reportaje de ¡HOLA! ni en el 'Baile de la Rosa' han estados Alberto y Antonio.

Este domingo, Europa Press ha hablado en exclusiva con Dugarte y nos ha negado tajantemente que la artista, por orden de Agustín, no haya contado con él para maquillarla en el 'Baile de la Rosa': "No pude estar porque estoy aquí, estoy en la feria de Barcelona, pero sí me llamaron para estar con ella, pero no podía fallar porque ya tenía esto cerrado" y desvela que no trabajó para ella en su último reportaje a una conocida revista porque tenía un compromiso como presentador en la gala drag de Torremolinos: "Fue el fin de semana pasado, que fue cuando se hizo la portada de Isabel Pantoja, que también me avisaron para ir, pero tenía este compromiso cerrado".

En cuanto al supuesto enfado de Agustín Pantoja por la exposición que hizo su sobrina durante su gira a estados unidos y por las fiestas que se pegaba todo el equipo, Alberto confiesa que: "Eso no es cierto. A nosotros nos contrataron para cuatro fechas, entre fecha y fecha teníamos nuestro tiempo libre que aprovechamos para conocer Miami, la playa... en nuestro tiempo libre podemos hacer lo que nos de la gana, no creo que le pueda molestar eso, es imposible. Que esté expuesta yo creo que le ha favorecido, por supuesto no se ha publicado nada sin su consentimiento o por el agustín, le ha beneficiado, todo el mundo quiere ver sus experiencias más naturales".

Además, Alberto ha querido desmentir rotundamente que no haya cobrado la gira de Pantoja por estados unidos: "hemos cobrado perfectamente el caché íntegro y aparte todas las dietas, que se nos daban por adelantado, es falso. Han surgido un montón de bulos que no son reales, podéis comprobar que Isabel estaba radiante en sus conciertos, lo hemos pasado muy bien y hemos vivido muchas cosas con Isabel que no han salido".

El maquillador profesional envía un mensaje a todos los que están difundiendo bulos sobre su relación con la tonadillera: "Que no creen conflictos donde no los hay, si no estamos con ella es porque teníamos otros compromisos, pero ya para los demás conciertos vamos a estar con ella, si dios quiere".