Alberto Dugarte desvela cómo está viendo a Ana Obregón tras su maternidad

MADRID, 21 (CHANCE)

La maternidad de Ana Obregón con 68 años ha dado mucho de qué hablar en el último mes, pero lo cierto es que la actriz se muestra radiante en sus redes sociales y también en los reportajes que han salido publicados en la revista ¡HOLA! No hay duda de que está saboreando al máximo este momento y que su prioridad es su hija Ana Sandra Lequio.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con un gran amigo de la artista, Alberto Dugarte, y nos ha asegurado que está hablando con Ana durante estos días y solo tiene bonitas palabras para ella, ya que es una mujer muy valiente por hacer realidad el sueño de su hijo Aless: "Ana lleva toda la vida en boca de todos, Ana es Ana. Está en boca de todos por un tema bastante polémico, hay gente que está en contra, a favor, creo que hay que ser felices, todos los seres humanos necesitamos una motivación para vivir y ser feliz".

Alberto nos ha confesado que Ana es una mujer que lo ha tenido todo, los mayores éxitos, ha perdido a su familia y su motivación ahora es cumplir la voluntad de su hijo" y le parece "muy bonito que tenga esa motivación de vivir. La niña es para comérsela de bonita estoy loco por conocerla".

En cuanto a las críticas que ha recibido por la exposición mediática, Alberto aclara que " me parece bien, cada uno decide su vida, cómo gestionarla, llevarla y exponerla o no, ana siempre ha sido un libro blanco para todo el mundo, nunca se ha callado nada, desde lo bueno, lo bonito, lo menos bonito, es su forma de vivir, siempre ha vivido expuesta y no le molesta. Creo que está actuando coherentemente como lleva haciendo toda la vida".

Aunque le gustaría ir a visitarla, el maquillador no puede por trabajo, así que tendrá que esperar a que vuelva a España: "yo la espero aquí, tengo mucho trabajo y no puedo volar, me encantaría ir, pero no puedo". Será entonces cuando se reencuentre con ella y con su hija, a la que tiene muchas ganas de conocer.

Por último, Alberto ha explicado que las últimas imágenes de Ana sin maquillar es reflejo del momento que está viviendo: "Natural como la vida misma, esa es la realidad, al final. El día a día, tiene que pasear a la niña y no vas a estar maquillándote, hay cosas prioritarias en este momento antes que maquillarse y peinarse".