Alberto Dugarte, maquillador de Isabel Pantoja, desvela cómo está la artista tras la muerte de doña Ana

MADRID, 1 (CHANCE)

Alberto Dugarte es una de las personas más cercanas a Isabel Pantoja en los últimos tiempos. Y es que además de su maquillador en programas como 'Idol Kids' y 'Top Star', el 'peluquero de los famosos' se ha convertido ya en un gran amigo de la tonadillera y, como tal, nos ha contado como se encuentra tras el varapalo que ha supuesto el fallecimiento de su madre, doña Ana, el pasado 28 de septiembre.

"Hablé con ella. Le di el pésame y simplemente nos dijimos te quiero, y no hace falta nada más", ha confesado Dugarte, señalando que tras enterarse de la noticia de la muerte quiso ir a Sevilla para arropar a Isabel en estos dolorosos momentos, pero "es una cosa muy íntima con la familia" y, respetando los deseos de despedir a su madre en la más estricta intimidad, el peluquero no ha acudido a Cantora.

Confirmando que Pantoja está devastada porque "su madre y ella eran uña y carne y estaban súper unidas", el maquillador de la artista no duda en admitir que esto "será un golpe duro" del que a la madre de Kiko Rivera le costará reponerse.

Además, y aunque no ha hablado con ningún miembro del clan después de el Dj e Isa se desplazasen a Cantora tras la muerte de su abuela, Dugarte está convencido de que "hay un poco de unión ahí. De las cosas malas surgen cosas buenas también". "No sé cómo habrá sido el reencuentro, no he hablado con nadie pero creo que por lo menos se han unido en esto que no es agradable pero bueno", apunta.