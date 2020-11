Alberto Dugarte, peluquero de Isabel Pantoja, confiesa cómo está tras hablar con ella

MADRID, 7 (CHANCE)

Alberto Dugarte, peluquero y amigo personal de Isabel Pantoja se ha mostrado de lo más sorprendido por las declaraciones de Kiko Rivera sobre su madre en la revista Lecturas este miércoles. Por eso, ha querido mostrar su apoyo incondicional a la cantante porque sabe que está pasando por su peor momento personal: "Está pasando duros momentos y por supuesto que tiene mi apoyo porque conmigo ha sido maravillosa y ahí estamos apoyándola".

El peluquero está convencido de que madre e hijo harán las paces tarde o temprano: "Una madre y un hijo siempre hacen las paces, no hay duda". Además, asegura que ha hablado con ella y sabe perfectamente que lo está pasando muy mal por la polémica que se ha formado: "He podido hablar con ella y cómo me va a sentar, pues mal, porque sé que está mal".

Otra de las cosas de las que se ha hablado muy y mucho estos días es de la portada del disco nuevo de Isabel Pantoja, ya que muchos críticos aseguran que se ha copiado de Diana Navarro: "Fue algo fortuito. Yo encargué unas flores naturales y el dueño de la floristería trajo de regalo un ramo para Isabel. Fue verlas y dijimos estas flores hay que ponerlas porque son espectaculares. Para nada, ni estaba planeada esa portada así, ni esas fotos ni esas flores. Fue todo fortuito y la coincidencia".

De esta manera, ha confesado que la cantante no se sintió ofendida por lo que se dijo, pero los profesionales sí: "Ella ya está acostumbrada a esto. Nos sentó peor al equipo de estilistas y fotógrafos y maquilladores que trabajamos allí y que lo hicimos todo con tanto cariño y con tanto amor. Que duden o que piensen eso, cuando si lo hubiéramos sabido hubiéramos hecho otra cosa, porque nuestro trabajo es innovar".