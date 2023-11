Alberto Garzón deja el liderazgo de IU y completa su salida de la primera línea política

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha decidido dejar el cargo al frente de la formación, que lideraba desde 2016, y abandona completamente la primera línea política, dado que en breve cesará también como ministro con la conformación del nuevo Gobierno tras formalizarse la investidura.

De esta forma, el titular de Consumo completa el "paso al lado" que inició en junio cuando también renunció a formar parte de las listas electorales de Sumar a los comicios del 23 de julio, después de haber sido diputado en el Congreso durante 12 años.

"No solo cederé el testigo dentro del Consejo de Ministros, sino que también cesaré mi responsabilidad como coordinador de IU. Se trata de una decisión muy meditada y que formaba parte de la hoja de ruta que personalmente asumí hace tiempo. He esperado a este momento para sincronizar mi decisión final con el cambio de fase política", ha trasladado este viernes en una carta remitida a la militancia.

En ese texto, Garzón subraya que ha sido un "honor" representar a IU y que renuncia al puesto con una organización "consolidada" y como "capital político imprescindible" para el futuro del país.

FOMENTO DE LA PAZ INTERNA FRENTE A LAS LUCHAS FRATRICIDAS

Con esta decisión, IU deberá acometer un proceso de relevo de Garzón al frente de la formación, que fue reelegido como líder en 2021, que pasará por la convocatoria en el futuro de una Asamblea Federal para elegir a un nuevo coordinador federal.

Tras recalcar que su formación es una "herramienta" clave para "ensamblar" el complejo ecosistema de "fuerzas de izquierdas", Garzón defiende en su misiva que en su gestión primó el diálogo y generar "paz interna", dado que IU "había vivido en su historia demasiadas disputas fratricidas".

No obstante, Garzón subraya que estar en primera línea política "no ha estado exenta de costes" y ello también ha influido de "manera determinante en su decisión".

"La militancia es muy sacrificada, y la primera línea de la política no es sino su versión exponencial. Durante todos estos años he visto lo mejor y lo peor de la política, y ambas cosas me han atravesado implacablemente. He empleado demasiado tiempo en tratar con gentes que no cuidan a sus semejantes y para los cuales la política es sólo una forma de aplastar al que piensa diferente", admite en su mensaje a las bases de IU.