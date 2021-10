Alberto Herrera, un hijo orgulloso de su padre, Carlos Herrera

MADRID, 21 (CHANCE)

En el día de hoy, los periodistas Iñaki Gabilondo y Carlos Herrera han sido investidos este jueves Doctores Honoris Causa por la Universidad Europea de Madrid a petición de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. El solemne acto se ha celebrado en el campus de Villaviciosa de Odón (Madrid), que según ha informado la institución educativa ha sido: "un reconocimiento a la trayectoria personal y profesional de dos de los periodistas y comunicadores más relevantes" de España, así como a su "relevante contribución a la profesión".

Uno de sus apoyos fundamentales, que no se han perdido este acto hoy, es su hijo Alberto, que está siguiendo los pasos de su padre y se muestra de lo más orgulloso de su padre: "Claro que sí, es uno tras otro, muy orgulloso de él, siempre lo estoy".

Alberto nos ha confesado, con tono bromista, las veces que ha dicho su padre que se va a retirar: "Lleva diciendo tanto tiempo que se va a retirar, que nunca lo acaba haciendo de verdad, nosotros encantados de que no lo haga. Yo aprendo muchísimo de él, le veo contento haciendo radio... es verdad que es un trabajo que cansa, se levanta todos los días a las tres y media de la mañana", pero lo cierto es que ve al periodista encantado con su trabajo.

En cuanto dónde se encuentra su hermana, Rocío Crusset, Alberto nos asegura que tiene por su trabajo sigue viviendo en Nueva York y por eso no ha podido estar presente en el acto: "Vive en Nueva York, es complicado y ahora no sé si están abiertas las fronteras, vendrá dentro de poco, pero hoy no ha podido estar".