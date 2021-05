Albiach (comuns) a Aragonès: "Acabará siendo un presidente tutelado por la puerta de delante"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha advertido al candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, de que "acabará siendo un presidente tutelado por la puerta de delante, porque Junts ha ganado en los despachos lo que no ha ganado en las urnas", en referencia al acuerdo alcanzado entre ambos para formar Govern.

En rueda de prensa este lunes en el Parlament, ha recordado que en el pleno de la Cámara catalana del pasado jueves le preguntó a Aragonès si "quería ser un presidente de verdad o tutelado: Cuando le planteé la pregunta pensaba que acabaría siendo un presidente tutelado por la puerta de detrás, pero ahora vemos que lo será por la de enfrente".

Para Albiach, es muy preocupante que Junts se haya quedado las consellerias que, a su juicio, son más relevantes en términos sociales --a excepción de Educación-- y también con las de más presupuesto: "Junts ha acabado controlando los números del presente con la conselleria de Economía, y también los del futuro con los fondos de la Unión Europea".

Ha asegurado que el pacto alcanzado este lunes entre ERC y Junts será conocido como el "pacto de la resignación" porque considera que no es un pacto para construir futuro o ensanchar los derechos, sino para alargar una opción fracasada, en sus palabras.

"Es una fórmula que no funcionó y fracasó y nada ha cambiado. Tenemos un pacto de la resignación que tiene fecha de caducidad. ERC ha escogido un gobierno que nace viejo y responde al pasado", ha añadido.

Por último, Albiach ha sido crítica con ERC y le ha reprochado haber pactado con Junts "cuando comenzaba a emanciparse: Junts no acababa de asumir que no habían quedado los primeros en las elecciones, y que ERC no se acababa de creer la victoria que obtuvo".