Albiach (comuns) avisa de que si el Govern no puede hacer alianzas se entrará "en una nueva fase"

Acusa a ERC de hacer "vetos selectivos" a la hora de negociar con los socialistas

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avisado de que si el Govern de ERC en solitario es incapaz de tejer alianzas con otras fuerzas políticas y no puede gobernar se deberá "entrar en una nueva fase".

En una entrevista este martes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha descartado pedir al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se someta a una cuestión de confianza como pide Junts: "Ahora mismo no estamos en este escenario. Debemos sentarnos y ver las prioridades que tiene el Govern".

Ha criticado que desde el Ejecutivo catalán ya se hable de la posibilidad de prorrogar los Presupuestos de 2022, porque considera que si formas un Govern es para gobernar, y ha asegurado que le preocupa que se hable de gobernar para toda Cataluña pero solo se cuente con el apoyo de los 33 diputados republicanos en el Parlament.

Pregutada por el veto de ERC al PSC para sacar adelante las cuentas, Albiach ha respondido que su espacio político fue capaz de sacar adelante los Presupuestos con Junts, y ha acusado a ERC de hacer "vetos selectivos" a los socialistas, porque sí que han pactado con ellos para renovar los cargos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) o para los PGE en el Congreso.

Albiach ha concretado que no han visto "nunca ni un solo número" del proyecto de presupuestos que preparaba el exconseller de Economía Jaume Giró, y ha añadido que hablaron de un aumento del techo de gasto de 3.100 millones de euros y de fiscalidad, tras lo que ha especificado que Junts quería bajar los impuestos a los ricos.

PIDE UNA REUNIÓN DE TRABAJO

"El 80% se negocia, no se anuncia. Los socios se negocian", ha reclamado Albiach, que ha explicado que recibió dos llamadas de Aragonès durante el fin de semana en las que él le mostró su voluntad de reunirse y le anunció los nuevos consellers que iba a nombrar, y ha reclamado que tengan una reunión de trabajo.

Ha sostenido que los comuns no serán socios del Govern "hasta que no haya una reunión de trabajo" y vean si tienen puntos en común, y ha afirmado que no sabe en qué actitud encontrarán a ERC y que irán con cautela y prudencia a las reuniones, porque cree que es un partido que tiene varias caras, en sus palabras.

Albiach ha explicado que nunca se ha dado la posibilidad de que los comuns entrasen al Govern tras la salida de Junts, y que de ser así le habrían preguntado '¿para hacer qué?'.

Ha afirmado que los nuevos nombramientos de consellers "no son ensanchar la base sino ensanchar la cúpula" y cree que para ensanchar la base deben negociar con otras formaciones políticas, al ser preguntada por si cree que son un guiño a otras formaciones políticas.

Para la líder de los comuns, es responsabilidad de ERC garantizar que haya un Govern que gobierne y entender que la política funciona con negociación, diálogo y acuerdo, algo que asegura que no está haciendo ahora: "Lo tendrá más o menos difícil en función de su humildad y su capacidad de negociación", ha vaticinado.