Albiach (comuns) emplaza a ERC a que reaccione y al PSC a que "deje de hacer perder el tiempo"

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La líder de los comuns en el Parlament, Jessica Albiach, ha emplazado a ERC a que reaccione y al PSC a que "deje de hacer perder el tiempo" en el acuerdo para los Presupuestos de la Generalitat de 2023.

Lo ha dicho este sábado en su intervención en el Consell Nacional d'En Comú Podem, en el que ha cargado contra el PSC: "Tiene que ser claro, debe ser nítido y decir de una vez si quiere presupuestos sí o presupuestos no, pero que se deje de excusas", ha zanjado.

Ha acusado a los socialistas de hacer "chantaje al Govern de la Generalitat para tener unos presupuestos a cambio del casino más grande de Europa", el Hard Rock, y ha reiterado que el proyecto fomenta la ludopatía.

También ha afeado al PSC que la ejecución de la Ronda Nord de la B-40 promueva "el uso del vehículo privado y, evidentemente, el incremento de las emisiones de CO2".

APRESURA A ERC: "NO PODEMOS ESPERAR"

Albiach ha apresurado a los republicanos a iniciar la ejecución del acuerdo al que llegaron ambas formaciones en el ámbito de salud a través de decretos ley y modificaciones de crédito.

"Tenemos un muy buen acuerdo en materia sanitaria en los Presupuestos en el Govern de la Generalitat y Cataluña no puede esperar, los pacientes no pueden esperar, los profesionales no pueden esperar", ha subrayado.