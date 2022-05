Albiach (comuns) insta a ERC y PSC a aprobar la reforma de Política Lingüística sin Junts

Se reunirá con ERC y PSC para convocar un pleno extraordinario: "Tenemos que reaccionar ya"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha instado a ERC y PSC a aprobar la reforma de la Ley de Política Lingüística sin Junts, después de que esta formación se haya desmarcado definitivamente del acuerdo para impulsar esta iniciativa, que apoyaron en un primer momento y de la que después se desvincularon.

Lo ha dicho en rueda de prensa este jueves, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenara el lunes a la Conselleria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

Albiach ha anunciado que este jueves por la tarde se reunirán con ERC y PSC para pedirles que se convoque un pleno extraordinario para votar esta modificación de Política Lingüística, ya que considera que se trata de una situación de urgencia: "Tenemos que reaccionar ya".

También ha lamentado que el Govern "hace semanas que habla de un decreto", pero asegura que no les ha hecho llegar información al respecto, por lo que ha emplazado a ERC y PSC a salir de la reunión de esta tarde con una fecha de pleno extraordinario y con otra de aplicación de la modificación de la Ley.

JUNTS, "SIN PALABRA"

La líder de los comuns ha acusado a Junts de no cumplir su palabra y a ERC y PSC de dar largas --ha dicho textualmente-- y permitir que se atrasase la votación en el pleno: "Que Junts no tenga palabra esperamos que no signifique que ERC no tiene palabra", ha afirmado Albiach.

Para ella, la decisión de Junts era "la crónica de una deserción anunciada", y ha criticado que el partido no haya puesto de su parte en la negociación y tampoco haya hecho ninguna propuesta alternativa.

"Ni tienen palabra ni presentan ninguna alternativa", ha afeado Albiach, que ha asegurado que su formación ha puesto todo de su parte, pese a las diferencias que tiene con Junts, para sacar adelante este acuerdo y proteger el sistema de inmersión lingüística catalán.

Ha acusado a la formación de Laura Borràs de poner "el partido por delante del país" con esta decisión, y ha insistido en que ERC tiene que demostrar que tiene palabra y cumplir con el acuerdo firmado.

"Junts se ha autoexcluído", ha subrayado Albiach, que ha dicho que están abiertos a mejorar el texto, pero ha recordado que se trata de una propuesta que se ha negociado durante dos meses y se ha trabajado con entidades.

Ha concretado que el objetivo de la iniciativa era generar un "paraguas jurídico para que las escuelas no sean perseguidas por los tribunales" y ha destacado que la propuesta mantenía el catalán como única lengua vehicular y el castellano como lengua de aprendizaje, al mismo nivel que el inglés.