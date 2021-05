Albiach (comuns) pide a Illa y Sánchez facilitar la investidura de Aragonès y que "no se inhiban"

Pide a Aragonès aceptar los votos del PSC y que "salga del rincón"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de En Común Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido al líder del PSC, Salvador Illa, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se inhiban" y que faciliten la investidura del candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès.

El vídeo del día Iberdrola recorta un 19,5% su beneficio a marzo, hasta 1.025 millones

En una entrevista este miércoles de TV3, recogida por Europa Press, ha pedido también a Aragonès que acepte estos votos: "Le pido a ERC que salga del rincón, yo creo que es mejor un pacto para un gobierno progresista que no una repetición electoral".

Ha insistido en que para ellos no se repetirán las elecciones, porque a su juicio es hora de formar gobierno: "Llevamos ocho meses con un gobierno en funciones. Quiero ahorrarle a la ciudadanía una repetición electoral, que no tiene sentido para acabar en el mismo punto, y que no deja de ser un insulto".

"O repetimos elecciones o vamos a un gobierno progresista, hecho que veo cada vez más cercano. Por nosotros no quedará, veo buena disposición por las dos partes y estamos reunidos toda la semana", ha añadido.

Sobre el acuerdo de ERC con la CUP ha dicho que los comuns lo respetan: "Yo considero que igual que yo tengo palabra, entiendo que los que han firmado el acuerdo antes también tienen palabra. Yo no le haré a nadie renunciar a eso".

Preguntada por si está de acuerdo con la cuestión de confianza a Aragonès al cabo de dos años planteada por la CUP, ha dicho que no han hablado aún en estos términos con ERC, pero que no le parece mala idea: "Creo que es una herramienta de rendimiento de cuentas pero siempre está bien. Nosotros no lo incluiremos, pero no me parece descabellado".

REUNIONES

Sobre las reuniones que se están produciendo con ERC esta semana, Albiach ha explicado que han empezado por las cuestiones programáticas, "a diferencia de Junts, que empezó con el repartimiento de sillas".

Ha afirmado que los comuns creen firmemente en la mesa de diálogo y que una de las cuestiones que quieren negociar con ERC es que "el gobierno que salga se comprometa a trabajar para que en el primer mes haya una reunión de la mesa de diálogo y se vaya con un calendario y propuesta al Gobierno central".