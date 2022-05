Albiach (comuns): "La semana que viene blindaremos el catalán en la escuela con o sin Junts"

Reclama que Aragonès "priorice a la ciudadanía y no los equilibrios con sus socios" de Govern

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que en el pleno de la semana que viene blindarán "el catalán en las escuelas con o sin Junts", después de que PSC, ERC y comuns hayan dado un plazo de 24 horas a Junts para que decida si sumarse de nuevo al acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística.

En rueda de prensa este martes, ha defendido que esta protección debe basarse en la reforma de la Ley de Política Lingüística y en el pacto que firmaron el 24 de marzo con PSC-Units, ERC y Junts, y del que estos últimos se desvincularon después.

Albiach se ha mostrado abierta a incorporar otros mecanismos para proteger el catalán, pero ha insistido en que el acuerdo al que llegaron los cuatro grupos parlamentarios "es sustancial y debe estar en el acuerdo" que se vote en el próximo pleno.

También ha reclamado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que "priorice a la ciudadanía y no los equilibrios con sus socios" de Govern, y ha criticado que Junts no les haya hecho llegar una propuesta para proteger el modelo lingüístico catalán en las escuelas.

"Si hay más herramientas, perfecto. Pero no entendemos por qué, dos meses más tarde, llegan ahora", ha criticado la líder de los comuns, que ha recordado que el límite para aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija un mínimo del 25% de castellano en las aulas es el 31 de mayo.

Ha subrayado que el acuerdo que alcanzaron los cuatro grupos fija el catalán como lengua vehicular en las escuelas y no entra en porcentajes, y no ha querido anticipar su voto sobre un posible decreto del Govern en este sentido: "Antes habrá que ver el contenido del decreto. Si va encaminado a proteger el catalán, bienvenido sea".

ACCIDENTE DE TREN

Albiach ha instado al vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, a comparecer por voluntad propia en el Parlament y dar explicaciones sobre lo ocurrido este lunes por la tarde con el descarrilamiento de un tren en Sant Boi (Barcelona), que provocó la muerte del maquinista y diversos heridos.

"No conocemos la causa del accidente. Parece que hace dos semanas los maquinistas denunciaron que las vías no estaban en condiciones óptimas", ha afirmado, aunque ha añadido que su formación no entrará en especulaciones y esperará a las conclusiones de la investigación interna que se ha puesto en marcha.

Albiach también ha llamado a reflexionar al Govern sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2023, ya que considera que "un proyecto que suma cada vez más detractores no es bueno para Cataluña".

Ha argumentado que este proyecto está "sumando detractores, entre ellos cargos electos de ERC", que asegura que estuvieron en la manifestación del domingo en Puigcerdà (Girona) en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno, a la que ella asistió.

Además, ha recordado que el viernes termina el plazo para presentar una candidatura conjunta con Aragón y "parece que el acuerdo está lejos", por lo que ha afirmado que este proyecto nacerá fracasado, en sus palabras.