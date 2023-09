Albiach (comuns) ve imprescindible la amnistía y pide a Aragonès "no hablar en nombre de otros"

Apuesta por ponerse de acuerdo para un nuevo Gobierno: "Confío que lo haremos con una amnistía"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que la amnistía es imprescindible y un paso necesario para acabar con la desjudicialización del conflicto en Cataluña, y ha reclamado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "no hablar en nombre de otros".

"Estaría bien no dar las cosas por hechas, estaría bien no hablar en nombre de otros y aún estaría mejor no convertir las negociaciones ni en una carrera ni en una competición", ha reclamado Albiach en su intervención en la segunda sesión del Debate de Política General (DPG) en el Parlament.

Ha asegurado que no se puede dar una segunda oportunidad al PP y Vox, con una repetición electoral, por lo que ha apostado por ponerse de acuerdo para conseguir un nuevo Gobierno de coalición: "Confío que lo haremos con una amnistía", ha puntualizado.

La líder de los comuns también le ha reclamado consensuar con Cataluña "la agenda catalana" para negociar la investidura del Gobierno central, con temas como la amnistía, el traspaso de Rodalies, la propuesta de un nuevo sistema de financiación y conseguir recursos para los servicios públicos catalanes.

En cuanto a la gestión del Govern durante esta legislatura, Albiach también ha pedido al presidente que "demuestre que lo que comenzó mal puede acabar mínimamente bien", tras lo que ha subrayado que si quiere contar con los comuns deberá dejar atrás el triunfalismo y cumplir los acuerdos, como los de Presupuestos de los últimos años.

"Debe decidir si actúa como el presidente de ERC o el de todos los catalanes. El país es más parecido a este Parlament que a su Govern monocolor", ha subrayado Albiach, que también le ha pedido soluciones en las carpetas de educación, sanidad pública, vivienda, industria y transición ecológica.

Ha reprochado que Aragonès prometiese "a la CUP, 1.000 millones de euros para vivienda al año, a Junts que llegarían a los 1.000 millones a final de legislatura", mientras que en 2023 ha presupuestado 529 millones en esta materia, según sus datos.

RÉPLICA

En la réplica, Albiach ha pedido a Aragonès que lidere "como presidente, no como dirigente de ERC" ante las negociaciones de investidura, algo que defiende que debería tratar con todos los diputados catalanes en el Congreso, salvo los de PP y Vox.

"Le pedimos que lidere. Bildu ha sido claro y conciso: hay que estar a la altura para repetir un Gobierno de coalición", ha zanjado.

Albiach ha acusado al Govern de ERC de falta de iniciativa ante los retos en Cataluña y le ha pedido coherencia y ambición en vez de anuncios y excusas, en sus palabras: "No estaremos ahí para acabar una legislatura de trámite".