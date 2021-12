Albiach (comuns) ve inestable al Govern pero se abre a nuevos acuerdos para "dar certezas"

Lamenta la paradoja de Junts de no reconocer su apoyo a las cuentas, pero no entrará en sus "provocaciones"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se ha abierto a llegar a nuevos acuerdos con el Govern a lo largo de legislatura pero solo si es para "dar certezas" a la ciudadanía y no estabilidad al Ejecutivo catalán, que considera que es inestable.

Lo ha dicho en una entrevista con Europa Press después de que su partido haya llegado a un pacto para desencallar los Presupuestos catalanes de 2022, que no contaron con el aval de la CUP, socio en la investidura del presidente republicano de la Generalitat, Pere Aragonés, junto con Junts.

"Tenemos claro que no hemos venido a darle estabilidad al Govern, sino a darle estabilidad al país, frente a un Govern inestable", ha defendido y ha apostado por hacer una oposición constructiva para reorientar la acción del Ejecutivo de Pere Aragonès y conseguir mejoras para la gente.

En ese sentido, ha defendido que la negociación y los acuerdos son el ADN de la política y ha subrayado: "No me votan para que diga 'no' a todo, sino para conseguir mejoras".

Albiach ha asegurado estar "relativamente satisfecha" con el resultado de las negociaciones sobre los presupuestos que deben aprobarse el 23 de diciembre, y ha destacado que estas cuentas no iban de independentistas o no independentistas sino de recuperación económica y de un cambio de paradigma político.

La líder de los comuns ha agradecido a ERC que "reaccionase" y supiese leer ese cambio de tiempo político, aunque le habría gustado que lo hubiesen hecho antes, y ha lamentado que Junts no reconozca que gracias a los comuns han salido adelante las cuentas.

"GRUPO POLIFÓNICO"

"Es una paradoja que una fuerza del Govern, al frente de la Conselleria de Economía, no quiera reconocer a quien permite que Catalunya tenga Presupuestos", y ha criticado que si fuese por Junts no habría cuentas ni en el Estado, ni en Barcelona, ni tampoco en Catalunya.

Las negociaciones entre los comuns y la parte republicana del Govern y el posterior acuerdo para desatascar las cuentas provocaron las críticas de Junts a ambos actores, pero Albiach ha asegurado que su formación "no va a entrar en provocaciones".

La líder de los comuns ha contrastado la actitud de algunos dirigentes de Junts con la del conseller de Economía, Jaume Giró, con quien mantuvo una conversación telefónica y con quien el diputado de los comuns Joan Carles Gallego abordó las negociaciones, y ha tachado a los de Puigdemont de "grupo polifónico".

Además, ha detallado que en dos de las tres reuniones que mantuvieron con el Govern antes del debate a la totalidad hubo representantes de Economía (cuyo conseller fue propuesto por Junts), y en la negociación posterior también ha habido miembros de este departamento.

ACUERDO "CON TODO EL GOVERN"

Pese a las diferencias escenificadas en la arena política entre los socios del Ejecutivo, Albiach considera que, cuando cerró el acuerdo con Aragonès, lo hizo "con todo el Govern", al igual que pasó en la mesa de diálogo, donde cree que estuvo representado todo el Ejecutivo catalán pese a que no hubo miembros de Junts y la delegación catalana quedó debilitada, en sus palabras.

Preguntada por si considera que su apoyo a las cuentas ha roto la mayoría independentista en el Parlament, como le reprochan a Aragonès desde Junts, la líder de los comuns ha respondido que no le corresponde a ella decir cómo está el movimiento independentista, y ha defendido que el Govern haga unos Presupuestos para todos los catalanes, no unos independentistas.

CONTRA EL VETO AL PSC

Albiach ha asegurado que planteó al Govern que era buena idea que estos fuesen los Presupuestos con más apoyo de la historia de Catalunya y que, cuantos más grupos se sumasen, más posibilidades había de mejorarlos, tras lo que ha criticado el veto del Govern a los PSC.

Los de Salvador Illa tendieron la mano al presidente catalán para sacar adelante las cuentas en diversas ocasiones y Albiach cree que con la suma tanto de socialistas como de 'cupaires' las cuentas habrían tenido más fuerza: "Nunca vetaría al PSC, y obviamente tampoco a la CUP, si estuviese negociando Presupuestos".