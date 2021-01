Albiach (ECP) insiste en que sólo los comuns forzarían un "pacto de izquierdas"

Afea que ERC quiera gobernar con Junts tras su "deriva'trumpista'"

El vídeo del día La economía española sufre caída histórica del 11% en

2020.

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha situado a la formación morada como la única que puede forzar un "pacto de izquierdas" en el Govern tras el 14F, pero lo ha condicionado a la capacidad de movilización del electorado y a unos buenos resultados del partido en los comicios.

Lo ha dicho este domingo en un acto telemático de los comuns en el que también ha participado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el 'número 2' del partido por Barcelona, Joan Carles Gallego, y la cabeza de lista por Girona, Rosa Lluch.

"Si En Comú Podem tiene un buen resultado el 14F, si somos fuertes, tendremos un pacto de izquierdas en el Govern de la Generalitat. Haremos posible un pacto de izquierdas, como lo hemos hecho en Barcelona y en el Gobierno del Estado", ha insistido.

"NI UN SOLO VOTO EN CASA"

En ese sentido, Albiach ha defendido a los comuns como la "única alternativa real y posible para hacer frente al desgobierno de Junts y ERC" y para remediar las expectativas frustradas --en sus palabras-- que ha dejado esta última legislatura y la pandemia del coronavirus.

Por eso, ha hecho un llamamiento a que la ciudadanía vaya a votar a lo largo de la jornada electoral: "Necesitamos que no se quede ni un solo voto en casa. Si no vamos a votar, las cosas seguirán igual".

PSC Y ERC

Por otro lado, ha criticado al PSC y a su candidato, Salvador Illa, por no avanzar con qué fuerza pactaría tras el 14F, y ha afeado a ERC querer repetir un acuerdo para gobernar junto a Junts, que para Albiach es "una derecha independentista que cada vez tiene una deriva más 'trumpista'".

"La gente de izquierdas no entendería que por la incapacidad de llegar a acuerdos se vuelva a repetir el desgobierno de Junts. No lo merecemos. El cambio no pasa por un cambio de caras, sino de políticas", ha concluido.