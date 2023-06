Albiol espera que el PP pueda gobernar España en solitario porque le "incomodan" ciertas políticas de Vox

Ve una "evidencia objetiva" en la existencia de la violencia de género

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha asegurado este miércoles que espera que el PP pueda gobernar en solitario tras las elecciones generales del 23 de julio porque le "incomodan" algunas políticas de Vox.

"No me apetece gobernar con Vox. Las políticas que plantea respecto a Europa, la economía y la igualdad entre hombres y mujeres no me gustan y me incomodan", ha admitido en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Para Albiol, es una "evidencia objetiva" la existencia de la violencia de género y que lo que importa son las políticas que se llevan a cabo, más allá de lo defienda Vox.

"Una cosa es que, en base a un acuerdo, se adopte la terminología y muy diferente será cuáles serán las políticas", ha sostenido el alcalde, que ha negado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, minimizara la condena por violencia de género del candidato de Vox en Valencia, Carlos Flores.

Al preguntársele si cree que Feijóo le propondrá ser ministro si gana las generales, ha manifestado que no se lo pedirá porque sabe --ha añadido-- que entró en política "para ser alcalde".

EDAD PENAL

Si Feijóo gobierna, confía en que estudiará rebajar la edad penal para que los menores de 14 años dejen de ser inimputables tras las violaciones múltiples que han tenido lugar en Badalona por parte de jóvenes menores de edad.

A la espera de la reunión que el viernes mantendrá con el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, cree que le apoyará pero considera que no es una solución: "Quiero medidas concretas".

También ha defendido buscar "una nueva forma de actuar mucho más contundente" contra el absentismo escolar en el barrio de Sant Roc para que los padres de los niños tomen conciencia de la situación.

"No van a la escuela porque se lo saltan, y los padres lo consienten", ha lamentado Albiol, que también ha criticado que se haya desterrado a los menores implicados en las violaciones grupales en Badalona en base a la ley gitana porque, en su opinión, quién debe actuar es la justicia.

BARCELONA

Después de que el PP apoyara la investidura de Jaume Collboni para ser alcalde de Barcelona, ha asegurado que deberán actuar "en consecuencia" si los comuns entran en el gobierno municipal.

"Si me levantan la camisa de esta manera, no podría llegar a acuerdos con un partido que me ha engañado, que ha hecho de trilero", ha señalado.

Tras reivindicar el trabajo hecho por el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha explicado que, en unos meses, cuando celebren el congreso de la formación, se tomará "la mejor decisión para él y para el partido".