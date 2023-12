Alcalá de Henares carga contra el Ministerio por la llegada de migrantes: "No hay ninguna coordinación ni planificación"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha cargado este jueves contra el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la falta de transparencia e información sobre la llegada de migrantes a la localidad, donde han sido trasladadas más de mil personas, entre ellos muchos menores, y sin que haya "ninguna coordinación ni planificación".

"No hay información. Simplemente sólo el número de migrantes que está llegando. Que están llegando muchísimos menores, algo que dijeron que no iba a ocurrir", ha denunciado en declaraciones a 'Telemadrid' recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha subrayado que se trata de problema "muy serio" para cualquier municipio. "Esto no es menor y por supuesto que no es ni racismo ni xenofobia ni nada", ha indicado la regidora, que ha denunciado que el Ejecutivo central se limita a cubrir las necesidades básicas de los migrantes "y nada más".

"Llegan a unas carpas, les dan esa comida, les dan esa ropa, y no hay nada más. No hay más plan, salvo que desaparezcan; todos los días nos dan la información de cuántos han desaparecido del campamento, y no hay plan, ese es el plan migratorio, soltarles en otro sitio y nada más, cubrir sus necesidades básicas hasta que ellos quieran marcharse, y no hay fecha fin, no sabemos hasta cuándo, no sabemos nada, porque no hay plan, no hay nada", ha indicado.

En esta línea, ha subrayado que "la política de inmigración del Gobierno de España está muy lejos de lo que ayer se adoptaba en sede europea, diciendo que los migrantes tenían que venir con una seguridad jurídica".

"Tenían que ser reconocidos a través de reconocimiento facial o las huellas de acciones biométricas de alguna manera. Y que tienen que ser, además, identificados antes de llegar a los puntos de destino. Aquí vemos que es todo lo contrario. Ellos llegan, ellos hacen la declaración de que son menores y no hay ninguna planificación. Y no sabemos hasta cuándo", ha lamentado.

En este tema, como en otros que afectan al Gobierno central, ha indicado la regidora, hace falta coordinación con las demás administraciones. Entre ellas, en materia de seguridad o transporte público.

ÓSCAR PUENTE Y EL BLOQUEO EN TWITTER

Así, ha cargado también contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por estar "más dedicado a bloquear a gente en Twitter y de poner chorradas que de lo que tiene que hacer, que es atender a la Comunidad de Madrid".

En su opinión, el problema de Cercanías "se está convirtiendo en un problema de primer orden", con más de 700 incidencias en lo que va de año en la Comunidad de Madrid y tres descarrilamientos en diez días. En este sentido, ha reclamado al Ministerio que atienda esta cuestión y ejecute el presupuesto del Plan de Mejora de la red madrileña.

Y todo ello, ha lamentado, mientras "van a inyectarse 1.300 millones a Rodalies de Cataluña. "El Gobierno de Pedro Sánchez no puede convertir a unos ciudadanos de primera y a otros ciudadanos de segunda, como es el caso de la Comunidad de Madrid y los madrileños, que lo sufren diariamente. Es una vergüenza", ha dicho.

También ha reclamado mejoras en materia de seguridad y, en este sentido, ha exigido al Ministerio de Interior una "mayor coordinación" de las Policías Locales con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y "una mayor dotación del Cuerpo Nacional de Policía" porque "al final, la seguridad ciudadana de todos los municipios depende de estos cuerpos".

"Y nos enfrentamos, además, a nuevos problemas de seguridad ciudadana, tenemos las bandas juveniles violentas, no olvidemos que estamos en una alerta por terrorismo yihadista, así que toda la coordinación y toda la información que se obtenga de esas fuerzas y cuerpos tiene que estar coordinada, planificada y que ellos puedan trabajar con total seguridad", ha dicho.