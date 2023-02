El alcalde de Alcalá ve "normal" la petición de intervención en la residencia de mayores Francisco de Vitoria

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha subrayado este jueves que es "normal" que una asociación que defiende los intereses de los pacientes como es la Asociación El Defensor del Paciente haya solicitado a la Fiscalía de Alcalá de Henares que intervenga en la situación que atraviesan los usuarios de la residencia de mayores Francisco de Vitoria, dependiente de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a los medios, el regidor socialista ha recalcado que "las noticias" que llegan sobre la situación que viven los residentes en esta residencia "preocupan", con denuncias sobre falta de personal, deterioro en las comidas y continuos problemas por el abastecimiento de agua, llegando incluso a prohibir a los usuarios beber agua del grifo.

"Es normal que una asociación que defiende a los pacientes pueda poner en conocimiento de la autoridad judicial que pueda haber posibles ilícitos penales", ha defendido el alcalde, quien, no obstante, ha declinado entrar en más valoraciones. "No soy juez, ni fiscal, ni vamos por esa vía", ha dicho.

El Ayuntamiento ha pedido explicaciones a la Comunidad de Madrid por esta situación, aunque según ha denunciado en varias ocasiones, la respuesta del Ejecutivo regional "ha sido surrealista".

"La vía que conozco bien y que vi el otro día con mis propios ojos es unos responsables políticos de la Comunidad de Madrid mirándote a los ojos y defiendo que con 4,65 euros la empresa que les suministra la comida la puede comprar, la puede transportar, aplica el IVA y además tiene su beneficio empresarial", ha explicado.

Todo ello para dar un menú con tres comidas principales y almuerzo y merienda. "Que nos digan donde compran y cómo lo hacen porque estaríamos todos muy interesados en poder alimentarnos correctamente por 4,65 euros", ha ironizado Rodríguez Palacios.

También ha censurado que desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hayan aludido a la mala calidad del agua en Alcalá de Henares para justificar que no se deje beber agua del grifo a los usuarios del centro, algo que implica "un desconocimiento absoluto de todo", ya que el agua de esta localidad "es de gran calidad".

"Es el único edificio que tiene que hiperclorar el agua porque tienen tuberías de hace 50 años, de la época de Franco, y que no se han transformado. Cuando se hecha mucho cloro los mayores no pueden beber agua del grifo en sus habitaciones. El problema no es de Alcalá, es de no invertir", ha explicado el regidor.

"Ante dos mentiras manifiestas, no sabemos que más mentiras habrá dentro de la residencia Francisco de Vitoria", ha zanjado el alcalde de Alcalá de Henares.

El Ayuntamiento de Alcalá tiene previsto tomar medidas, entre las que figura la celebración de un Pleno extraordinario para tratar el problema y escuchar a los familiares de los usuarios que, desde hace al menos seis meses, le trasladan su preocupación e inquietud por la situación de "abandono" que viven sus parientes.