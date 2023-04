El alcalde de Algeciras (Cádiz) pide responsabilidades a Gibraltar ante el vertido de hidrocarburos procedente del OS35

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha señalado este jueves que la llegada a la playa del Rinconcillo de restos de hidrocaburos procedentes de los restos varados del buque OS35 "pone de nuevo a Gibraltar en el punto de mira como responsable de una situación que ha sido gestionada de manera pésima desde el número 6 de Convent Place, y de la que el Gobierno de España tiene buena parte de responsabilidad".

Así lo ha expresado el regidor algecireño en un comunicado al hilo de la llegada de dichos restos de hidrocarburos a la playa algecireña del Rinconcillo, y en el que ha remarcado que "desde el primer momento se ha venido alertando de la peligrosidad de que el buque permanecería embarrancado en la cara este de la colonia británica", una advertencia a la que los gobiernos de España y Gibraltar "han hecho caso omiso", según ha lamentado el primer edil, que ha comentado que "de esos errores vienen estos problemas".

El alcalde también ha informado de que desde primera hora de este jueves se viene trabajando en las labores de retirada de las 'galletas' de fuel que debido a las condiciones meteorológicas están apareciendo en la costa.

"En cualquier caso, el daño ya está hecho", según ha denunciado Landaluce, que ha lamentado "el perjuicio que significa para el turismo" y "las graves consecuencias medioambientales que conlleva el contacto de hidrocarburos con el medio natural".

Sobre este último aspecto, el regidor algecireño ha asegurado que no se trata de un caso puntual, y ha sostenido que "no se entiende que un territorio que se jacta de poseer una de las rentas per cápitas más altas del planeta carezca de una estación depuradora de aguas residuales, lo que conlleva que todas las aguas negras de Gibraltar se viertan de manera constante a las aguas de la Bahía".

Según han incidido desde el Ayuntamiento de Algeciras, "desde un primer momento se alertó de la peligrosidad del incidente que provocó la rotura y hundimiento del carguero con bandera tuvaluana", y el propio Landaluce, en su condición de senador, interpeló sobre este particular al Gobierno de España, que "restó importancia al incidente", según ha criticado.

El primer edil ha indicado que "ahora no es el momento de buscar confrontaciones, sino soluciones", pero ha apostillado que cabe preguntarse "¿a qué está esperando el Gobierno de España para actuar ante un problema que está en sus aguas?", y ha concluido subrayando que, "mientras tanto, quienes sufrimos las consecuencias somos los campogibraltareños".