El alcalde de Almendralejo señala que las mascarillas halladas en su ciudad "no tiene nada que ver" con el 'caso Koldo'

BADAJOZ, 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha señalado sobre el hallazgo en unos almacenes en el Palacio del Vino de la localidad de miles de mascarillas que "no tiene nada que ver" con el denominado 'caso Koldo', la supuesta trama de mordidas en contratos de material anticovid en los meses de pandemia.

"Al final estas cosas yo creo que se sacan totalmente de quicio, se habla del 'caso Koldo' que no tiene nada que ver", ha remarcado, para explicar que en el año 2020 el ayuntamiento cedió al Área de Salud de Mérida un local en los bajos del Palacio del Vino y de la Aceituna para que, como centro logístico, guardaran materiales.

Acto seguido, ha recalcado que, como tienen la Feria del Vino, hace ya dos o tres semanas habló con el gerente del SES en una reunión "normal", como la que ha mantenido este miércoles con el delegado del Gobierno. "Anecdóticamente salió el tema", ha apuntado, además de añadir que le dijo que tenían allí ese material y si podían retirarlo porque les vendría "bien" para utilizar los espacios para que los expositores almacenaran elementos o aparcarán sus coches.

"Nosotros cedemos y nosotros no tenemos nada que ver con ellos, ellos tienen sus llaves, ellos entran salen allí, han sacado y ha aparecido este material", ha abundado, a la vez que ha incidido en que ha preguntado a funcionarios o trabajadores del SES, que ha cambiado de gerente o director de área, "pero los funcionarios son los mismos que había antes".

También ha explicado que la Agencia del Medicamento mandó una alerta sanitaria referida a que esos lotes eran "defectuosos" y que no se pueden utilizar esas mascarillas. "Y punto. Yo no sé a qué viene el circo que se ha montado con todo esto, sinceramente", ha admitido Ramírez.

Preguntado por este mismo tema, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que "la verdad es que es un poco de chiste" y que este caso de las mascarillas "tiene la importancia que se le quiera dar".

Así, ha detallado que hay unas mascarillas que fueron del Ministerio y que indican que no se utilicen. "Y monto un número llevándoselo a la Guardia Civil, pero no presento denuncia. ¿Entonces para qué te las traes, qué investigación has hecho? Pero si no presento denuncia, pero empiezo a mezclarlo con casos de corrupción... bueno bueno, parece de chiste", ha insistido Quintana.

REUNIÓN ENTRE EL DELEGADO Y EL ALCALDE DE ALMENDRALEJO

El delegado del Gobierno ha recibido este miércoles en la Delegación al alcalde de Almendralejo, quien ha explicado al término del encuentro que ha querido ponerle "al día" y tratar temas que tienen pendientes o que dependen del Gobierno de España, como en materia de seguridad y ante lo que ve "básico" poner en marcha y hacer el plan de seguridad local, que tienen conveniado.

Como ha recordado, se hizo un nuevo edificio que era "una vieja aspiración, antigua ya de más de 20 años" de la Policía Local que está en "perfectas condiciones", pero quieren hacer un plan de seguridad, dadas las cuestiones "peculiares" de Almendralejo como los temporeros en época de recolección o las zonas que están fuera del casco urbano pero con residencias permanentes, entre las que San Marcos es la más significativa.

También han abordado proyectos como el Vivero de Realidad Virtual y Aumentada en lo que era el antiguo Cenatic, donde se está llevando a cabo mediante un convenio entre Red.es y la Junta de Extremadura; o infraestructuras como el enlace sur de la Autovía A-66, que facilitará la conexión del Hospital Tierra de Barros con Mérida, o la supresión del paso nivel que está "justo en el centro de Almendralejo", donde lo conocen como Carretera de Almendralejo y cuyo proyecto se ha retomado.

Sobre esto último, ha explicado que se ha firmado un protocolo entre la Junta de Extremadura y Adif y que ésta última es la encargada de hacer los proyectos, a la par que ha destacado que es "fundamental" para el desarrollo urbanístico o para evitar temas de seguridad que este proyecto se lleve a cabo y que han quedado en hablar con Adif "para acelerar al máximo los plazos de hacer el proyecto, y después por supuesto ponerlos en marcha".

Otras temas se refieren a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, como las inundaciones que hubo en noviembre de 2021 y que provocaron que Almendralejo "se convirtiera en una ciudad fluvial", ante lo que se está trabajando en las áreas de influencia de inundaciones por parte de Confederación para buscar soluciones para evitar, o minimizar cuando vienen estas lluvias torrenciales, que se inunde la población en lo que eran antiguos cauces de arroyos.

También se ha referido Ramírez a la realización provisional del abastecimiento desde Alange a Almendralejo, que ha definido como la única ciudad española de más de 20.000 habitantes que coge agua de un río corriente y no de un pantano o embalse, de manera que el proyecto pasa por hacer provisionalmente por parte de la Junta la toma desde Alange, aunque "con las vistas en el proyecto definitivo, que está desde 2001 en el plan hidrológico nacional" en aras de tener el suministro, tanto la población como otros municipios, desde la presa de Villalba, "que se hizo para eso".

Por último, ha citado la rehabilitación de los denominados 'Pisos del marqués', infraviviendas donde hay mayoritariamente temporeros o personas de nacionalidad rumana, que viven allí y donde hay problemas de convivencia o de salubridad, a tenor de lo cual ha explicado que lo que quieren, a través del ministerio correspondiente y con la Junta que, como se ha hecho en otras actuaciones en Almendralejo en las áreas de rehabilitación y regeneración urbana, se cambie la fisonomía de esa zona para que sea "digna" y la gente, españoles o rumanos, "puedan vivir dignamente".