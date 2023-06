El alcalde de Bilbao dice que PNV y PSE trabajarán "como un único equipo" y apuesta por una legislatura de colaboración

La nueva Corporación se estrena con su participación en el tradicional homenaje al fundador de la villa, Don Diego López de Haro

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha afirmado que, aunque el nuevo Gobierno municipal está integrado por "dos partidos diferentes", la intención es que PNV y PSE-EE trabajen al frente del Ayuntamiento "como un único equipo", y ha apostado por una legislatura de "colaboración".

Aburto ha realizado estas declaraciones poco después de participar, junto a la nueva Corporación, constituida este pasado sábado, en el tradicional desfile y ofrenda floral en homenaje al fundador de la villa, Don Diego López de Haro.

El alcalde se ha referido a su labor, de nuevo al frente del Consistorio, y ha destacado la importancia de "conectar con la gente", saber "atender a esos problemas concretos, a esas necesidades individuales y colectivas, y también a esas ilusiones".

En el ámbito interno, ha confiado en que la capacidad para "trabajar juntos". "La política tiene que ser algo diferente a lo que vemos casi todos los días, y en ese sentido quiero apostar por la colaboración, y voy a intentar que eso que eso sea", ha señalado.

El regidor bilbaíno ha recordado que "la organización está recién hecha" y, ante el hecho de que "algunos concejales y concejalas" son "un poco nuevos en la materia", intentará que todos se "asienten".

Además, ha añadido que, aunque el Gobierno está integrado por dos partidos diferentes, la intención es "trabajar como un único equipo". "Quiero apostar por la transversalidad, por el trabajo en conjunto entre áreas diferentes, y empezar a plantearnos ya el plan de mandato". "Es un reto que queremos hacer en los primeros días", ha añadido.

Juan Mari Aburto ha apuntado que, además, "las posturas" entre ambos grupos "ya están cercanas" y "lo que hay que hacer es engrasar y empastar", porque "hay concejales que asumen "nuevas responsabilidades y hay que hacerse a ese entorno".

"VOLVER A ILUSIONAR"

Por su parte, la segunda teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha destacado el hecho de que su primera celebración del aniversario de la villa, además como teniente de alcalde, coincida "con un cambio de etapa y una nueva Corporación".

La concejala socialista ha apostado por un mandato que "siga transformando Bilbao, para acabar de hacer esa ciudad para las personas" y, "sobre todo, volver a ilusionar a los bilbaínos y bilbaínas". Su reto será, según ha insistido, "trabajar en esa ciudad para las personas, que las personas sean el centro de todas las políticas" y "seguir haciendo ese Bilbao mejor".

Nora Abete ha deseado una legislatura "que sea un poquito más tranquila que la anterior" y que permita "seguir haciendo avanzar Bilbao" y seguir "siendo ese referente que queremos".

TRADICIONAL DESFILE

La nueva Corporación municipal de Bilbao, se ha estrenado este domingo, un día después de su constitución, con el tradicional desfile y ofrenda floral dedicados al fundador de la villa, en su 723 aniversario.

La celebración se ha iniciado a las once menos cuarto de la mañana en el Ayuntamiento, desde donde han partido alcalde y concejales -excepto los de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-, acompañados de dantzaris y txistularis, ha llevado la bandera de Bilbao hasta el centro de la Plaza Circular, donde se erige la estatua de Don Diego, obra del escultor Marriano Benlliure.

Un aurresku de honor y una espatadantza acompañados de música interpretada por la Banda Municipal de Txistularis, ha precedido a la ofrenda floral, en la que han participado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, así como ediles de la Corporación municipal.

Ciudadanos de la villa se han acercado hasta el lugar para sumarse al homenaje y depositar, ante la estatua del fundador de la villa, flaqueada por dos banderas de Bilbao, claveles rojos y blancos, los colores de la ciudad.

También han participado en la ofrenda las consejeras del Gobierno Vasco Olatz Garamendi y Gotzone Sagardui, también han depositado flores ante Don Diego representantes del Cuerpo Consular, Ilustres de Bilbao, representantes del comercio y la hostelería, así como miembros del Consejo Cívico de la Villa de Bilbao y del Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia.

La ofrenda floral ha concluido con una jota interpretada por los dantzaris, a la que se han sumado algunos ciudadanos presentes en el lugar.

ACTO DE RECONOCIMIENTO

El recién reelegido alcalde ha reivindicado la celebración del 723 aniversario de la villa como "un acto de reconocimiento" y la oportunidad de que los bilbaínos puedan "formar parte de la historia de Bilbao" tomando parte en la ofrenda floral.

Aburto ha recordado que la historia de la capital vizcaína no ha estado "exenta de dificultades" pero "siempre ha demostrado la capacidad de resurgir de nuevo y mirar al futuro con ilusión". "Es el mensaje que hoy me gustaría trasladar: mirar al presente y al futuro con ilusión", ha dicho.

El regidor, que ha destacado el hecho de que el acto ha coincidido con el estreno de la nueva corporación, tras la constitución, este pasado sábado, de los Ayuntamientos, ha lamentado la ausencia de los ediles de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. "Me da un poco pena no que no todos los grupos políticos tomen parte en este acto, pero eso ya depende de cada uno", ha manifestado.