El alcalde de Bilbao no ve normal que aún haya sociedades gastronómicas que no permitan el acceso a las mujeres

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha asegurado que no ve normal que aún existan sociedades gastronómicas que no permiten el acceso a las mujeres y ha asegurado que se trata de "cuestiones de otro tiempo".

En una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, el regidor ha sido cuestionado, además, por la propuesta de la consejera Idoia Mendia para que sea festivo el 8 de marzo.

Tras asegurar que se trata de un día reivindicativo donde el feminismo, la mujer y las personas que creen en la igualdad reivindican "la perspectiva del feminismo, la presencia de la mujer y la igualdad de oportunidades", ha señalado que, "a partir de ahí, quien tiene la competencia decidirá".

No obstante, ha considerado que lo bueno sería "buscar consensos y no generar polémicas artificiales". Asimismo, y cuestionado por el hecho de que siga habiendo sociedades gastronómicas que no permitan el acceso a las mujeres, ha considerado que no lo ve normal. "Son cuestiones de otro tiempo. Que se abra a las mujeres debiera estar fuera de toda duda", ha añadido.

Por otro lado, y en referencia al anuncio de la consejera Mendia de un ensayo para evaluar la implantación de la semana laboral de cuatro días, Aburto ha asegurado que se trata de una cuestión que, "a día de hoy, en algunos lugares donde se ha aplicado no ha tenido éxito".

"En todo caso, dejemos que los procesos se vayan decantando y las negociaciones desarrollando. En principio, hoy por hoy, me parece una cuestión más complicada. A futuro habrá que ver", ha añadido.