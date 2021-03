El alcalde de Cáceres, a los que no cumplen: "A ver si hay suerte y no le jodéis la vida a mucha gente"

CÁCERES, 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha lanzado un duro mensaje a quienes no están cumpliendo con las medidas de seguridad para evitar la propagación de la Covid-19.

En un hilo en su cuenta personal en Twitter, les ha reprochado su actitud deseando que su comportamiento no derive en una desgracia para otros vecinos: "Y a los que no cumplís, nada, a pasarlo bien. A ver si hay suerte y no le jodéis la vida a mucha gente este fin de semana", ha señalado.

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

Así de claro ha hablado tras exponer el número de denuncias de la tarde del viernes, que se resumen en dos por bebidas alcohólicas en la vía pública; otras dos por venta de alcohol a menores; dos más por consumo de sustancia estupefaciente y 17 por uso inadecuado de la mascarilla.

Con estos datos, "se nos está quedando un puente estupendo para hacernos los sorprendidos con los datos de Covid", ha indicado el regidor cacereño.

Cabe recordar que, según los datos de incidencia acumulada actualizados por la Sanidad extremeña este pasado viernes, Cáceres se sitúa con 111,31 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días, y 72,82 a los siete días.

En el mismo hilo, Salaya agradece la labor de quienes están "dando el callo" para intentar frenar "tanta irresponsabilidad", en alusión a los agentes de las fuerzas de seguridad, así como a los trabajadores, que, en referencia expresa a los camareros y camareras, que "acaban haciendo de policías y además aguantando impertinencias".