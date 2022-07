El alcalde de Ermua advierte de que "la paz y el respeto a la pluralidad están en equilibrios inestables"

Llama a "mirar al futuro con esperanza" pero "sin olvidar el pasado" para que "la historia no vuelva a repetirse"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal, ha advertido que "la paz y el respeto a la pluralidad están en equilibrios inestables" y ha alertado del "auge de los fascismos, populismos y nacionalismos retrógrados que quiebran la convivencia".

Ermua ha acogido este domingo un acto de recuerdo al concejal del PP de esa localidad vizcaína Miguel Ángel Blanco, con motivo del 25 aniversario de su secuestro y asesinato a manos de ETA.

El homenaje, presidido por el rey Felipe VI, ha contado con la presencia, entre otros, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como del lehendakari, Iñigo Urkullu, y la hermana del edil y presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco. Organizado por el Ayuntamiento de la localidad, la cita se celebra 25 años después de que el edil popular, de 29 años de edad, fuera secuestrado por parte de ETA.

Abascal, que ha sido el primero en intervenir en el acto de homenaje, ha admitido que no hay "suficientes reconocimientos para resarcir el olvido y estigmatización" que sufrieron las familias de Sotero Mazo, asesinado en 1980, y de Miguel Ángel Blanco, en 1997.

"Una fecha triste para la libertad y democracia y también para la esperanza, ya que sirvió para vencer el miedo que había invadido nuestras vidas", ha añadido, al tiempo que ha agradecido la presencia del Rey Felipe VI, al igual que hace 25 años.

En este contexto, ha invitado al Rey a trabajar en el impuso de "tejer la libertad y la igualdad" y ha reconocido también la valentía de los vecinos de Ermua hace 25 años. "Movilizaciones que no surgieron por casualidad sino que fueron lideradas por mi predecesor y una Corporación a la que quiero reconocer su valentía", ha insistido.

Asimismo, ha sostenido que es necesario "contribuir desde la memoria a la reparación del daño a las víctimas y a la construcción de una sociedad basada en el respeto a la pluralidad".

"Queremos rendir homenaje a las víctimas y a quienes participaron en la defensa de la libertad y la derrota de ETA", ha expresado, para añadir que la banda "no consiguió arrebatarnos la libertad ni la dignidad".

Tras valorar las movilizaciones de hace 25 años, de "lucha", ha incidido en que supuso un punto de inflexión en las lucha contra un terrorismo que tenía a la ciudadanía "paralizados".

"A partir de entonces, las manifestaciones contra ETA crecieron exponencialmente... no estábamos dispuestos a mirar hacia otro lado y se rompió la lógica terrorista de generar miedo y parálisis. Fue el comienzo de la esperanza de que podíamos derrotar a ETA", ha insistido.

PRÓXIMAS GENERACIONES

Por otro lado, ha apostado por que las próximas generaciones no se cuestionen "si hubo o no hubo un terrorismo totalitario por parte de ETA". "Que nuestros hijos tengan presente el valor de la democracia, porque la paz y el respeto a la pluralidad están en equilibrios inestables", ha alertado.

Por último, ha defendido que la libertad y pluralidad son "tareas inacabadas" que requieren el impulso de todos. "Vivimos momentos difíciles donde en todo el mundo se ha producido un auge de los fascismos, populismos y nacionalismos retrógrados que quiebran la convivencia", ha alertado.

"Son momentos donde no podemos permanecer en silencio y debemos convivir y construir entre todos a favor de generaciones venideras. Mirando al futuro, con esperanza pero teniendo claro y no olvidando el pasado para que la historia no vuelva a repetirse. La vacuna se llama respeto al distinto, al diferente, al que no piensa como nosotros", ha zanjado.