El alcalde de Granada critica la llegada de inmigrantes a la Península pese a que Marlaska negó que lo fuera a hacer

GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha considerado que el Gobierno está actuando bajo "la presión de la inmigración en Canarias", en alusión a la llegada en avión de unos 200 inmigrantes a la provincia, y ha criticado que ello esté sucediendo pese a que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "dijo que no iba a trasladar a personas a la Península".

En un audio de declaraciones a los medios tras la reunión del Comité de Coordinación de Seguridad (Cecor), integrado por la Subdelegación, la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación de Granada, además de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, el alcalde granadino ha señalado que si estas personas son "vulnerables" deben tener la consideración de "refugiados" por lo que "habría que buscarles" un empleo, un domicilio y su inserción "absoluta" en España, y, de lo contrario, sería "inmigración irregular".

Salvador ha hecho estas declaraciones después de que la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, en declaraciones a los medios, haya negado que el Ejecutivo central haya "fletado" ningún vuelo para el traslado de estos inmigrantes desde Canarias hasta la provincia granadina y haya asegurado que estas personas, tras pasar las 72 horas en que pueden estar bajo custodia policial tras llegar a España, son "libres" y tienen sus "papeles en regla para poder moverse en el territorio nacional".

En este contexto, el regidor ha lamentado que el Gobierno haya dicho desconocer "a qué se van a dedicar" o "si tienen permisos o no para saltarse las restricciones perimetrales" de movilidad entre municipios en Andalucía "si no es para" ir a "trabajar" o a "dormir". "Parece ser que no le preocupa ni a la Subdelegación ni a Interior", ha agregado.