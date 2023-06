Alcalde Málaga entiende "sentido crítico" de Bendodo sobre Expo pero incide en "trabajo coordinado" de administraciones

Alude también "al cariño" a Málaga de Bendodo, pero resalta que "me gusta poner el acento en lo que nos puede unir y no separar"

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho este lunes que entiende "el sentido crítico" y "de cariño a Málaga" en las manifestaciones del coordinador general del Partido Popular (PP) y número uno de la lista al Congreso por la provincia, Elías Bendodo, tras lamentar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se había comprometido con la candidatura de Málaga de la Expo 2027; aunque el regidor ha añadido que "me gusta poner el acento en lo que nos puede unir y no en lo que nos puede separar", por lo que ha vuelto a valorar la coordinación entre las administraciones con este proyecto.

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado, en concreto, sobre si comparte las declaraciones de Bendodo, al tiempo que ha explicado que no estuvo en el acto donde el coordinador general del PP realizó las manifestaciones, por lo que "no sé si es un contexto concreto".

No obstante, el regidor 'popular' ha afirmado que con la candidatura de la Expo 2027 "se ha hecho un trabajo coordinado de todas las administraciones que hemos presumido de ello como una de las fortalezas de la candidatura, y eso está ahí a nivel Gobierno central, regional, provincial y local", además del apoyo de la Corona.

De la Torre ha agregado que "a toro pasado se pueden hacer reflexiones, siempre hay que hacerlas" en relación con "cómo las cosas se pueden hacer mejor para asegurar siempre la victoria", que "a todos nos hubiera gustado muchísimo", ha aclarado.

"Es evidente que algunas cosas se podían haber hecho aún mejor", ha dicho De la Torre, al tiempo que ha puesto como ejemplo la creación de "una sociedad estatal previa y no esperar a ganar, para dar más visibilidad de fortaleza de la candidatura"; además de haber tenido una inclusión del Gobierno "más temprana", ya que fue "un poco al límite de tiempo", pero "aún siendo al límite de tiempo luego se ha trabajado bien y esa es la realidad".

En este punto, ha explicado que para Serbia, donde finalmente se llevará a cabo la Exposición Internacional, "era como una operación nacional. Era la capital, en primer lugar, y era como una oportunidad de ser visible en un país, no digo aislado, pero entre la UE y Rusia al Este, un poco, no digo perdido, pero menos conocido".

Al respecto, ha agregado también que da la impresión que "ha sabido mover su diplomacia muy bien", buscando "los apoyos de Rusia y de China". De igual modo, "ahí hay un tema que hay que analizar los especialistas... a ver cómo se produjo la primera votación, cómo 14 países que no votaron y se abstuvieron, y era como en reserva. Parecía que iban a dar los votos a quien fuera primero en la primera votación; cosa que hicieron".

"TODOS NOS HEMOS ESFORZADO AL MÁXIMO"

"¿Qué es lo que hay ahí detrás? No lo sé. Siempre que habrá esa duda", ha afirmado, pero ha incidido en que "a mí me gusta resaltar lo que de positivo ha tenido esto, que es un trabajo coordinado de todos, donde todos nos hemos esforzado al máximo, la Junta, el Ministerio de Exteriores, la Diputación y el Ayuntamiento, que ha hecho un gran esfuerzo".

Por tanto, a juicio de De la Torre, "lo que hay es ver cómo podemos hacer lo que queríamos de expo, post expo como una oportunidad de profundizar los problemas de sostenibilidad de las ciudades".

Ha insistido, por tanto, en cómo colaborar todos ahora en "sacar adelante los proyectos que vayan en esa dirección pedagógica importante de reto", ha valorado, aludiendo a "como las ciudades que crecen a un ritmo enorme en África, en Asia, en América Latina, hacen frente a la sostenibilidad. También Europa, que queda problemas de tratamiento circular de los residuos enorme en España y en otros países".

"Tenemos muchísimas cosas que hacer --ha continuado-- y cómo convertir eso en una oportunidad, porque eso vale la pena que nos unamos todas las administraciones en buscar eso. No trato por eso de sacar ventajas para Málaga, es servir, siempre hemos dicho, a la humanidad". Además de que, por otro lado, "con expo o sin expo" se harán proyectos en Málaga como el auditorio o la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos.

"Me gusta poner el acento en lo que nos puede unir y no en lo que nos puede separar y dicho esto, todo mi respeto y entiendo también el sentido crítico y de cariño a Málaga que ha mostrado Bendodo en su declaraciones", ha concluido.