El alcalde de Ourense no teme una eventual moción de censura en su contra porque el PP se tendría "que regalar" al PSOE

Jácome rompió con los 'populares' y dice que le resulta "más fácil" gobernar sin ellos: "Eran incapaces de saltarse los obstáculos"

OURENSE, 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha asegurado estar "tranquilo" ante la posibilidad de una moción de censura contra él porque "es una cuestión de equilibrios" y el PP se tendría "que regalar" al PSOE. "Y eso no le interesa", ha añadido.

En declaraciones a los medios en la inauguración de unas obras ejecutadas por el Consistorio en varias calles con una superficie de 8.600 metros cuadrados, el regidor ha dicho que "le llama la atención" por parte del portavoz municipal socialista y secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino.

El líder del PSOE, ha asegurado Jácome, "lleva criticando el pacto de Democracia Ourensana y el PP --que volvió a saltar por los aires la semana pasada-- todo el mandato y sin embargo ahora se muere por pactar con el PP".

"Es una vergüenza para Villarino, una humillación, y además lo tienen anestesiado. Ahora ni critica al PP para hacer la pelota", ha afeado el alcalde de la tercera ciudad de Galicia, recordando que en el último pleno el Grupo Socialista retiró una moción en el pleno de la Diputación que pedía declarar 'personas non gratas' a la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y al vicesecretario de Organización a nivel nacional, Miguel Tellado.

"Me criticó a mí por haber pactado y ahora está implorando y poniéndose de rodillas. Si lo nuestro era el pacto de la vergüenza, lo suyo es el pacto de la súplica porque se arrodilla para que pacten. Qué vergüenza y qué triste", ha sentenciado el alcalde.

GOBIERNO CON TRES CONCEJALES

Jácome dirige Ourense ahora con solo tres concejales en el gobierno, aparte de sí mismo, tras el cese a los populares la semana pasada. Es una situación que "no" le es desconocida" porque ya habían estado así en una ruptura del bipartito anterior, entre septiembre de 2020 y junio de 2021.

Así, el regidor ha reconocido que "ahora mismo está resultando mucho más fácil" gobernar "que con el Partido Popular", porque los ediles de Democracia Ourensana "aplican más diligencia en muchos temas".

EL PP "NO SALTABA" OBSTÁCULOS

"Ellos no estaban trabando intencionadamente, pero sí que muchas veces eran incapaces de saltar obstáculos", ha dicho Jácome, aludiendo a que "cuando un técnico ponía un obstáculo el PP ya no lo saltaba", mientras que su formación se encarga de "encontrar la forma de tener una solución".

"Si nosotros confiásemos en los técnicos del Ayuntamiento, la obra de Concordia no se hubiera empezado y sin embargo se va a acabar seguramente en Navidades", ha ejemplificado.

Pero el alcalde no solo ha hecho referencia al área de Urbanismo, sino que en Termalismo también ha dicho que la exedila en la materia y portavoz municipal del PP, Flora Moure, "no era capaz de atacar la montaña".

Pese a todo, Jácome ha avanzado que este viernes la junta de gobierno local revisará el expediente para contratar las obras necesarias para poder reabrir la piscina termal de As Burgas, un tema sobre el que sí ha reconocido que ya los populares lo habían dejado "sobre la marcha" y DO "no puede hacerse con el mérito exclusivo", aunque ha matizado que "en el proceso de todas las obras es el alcalde quien realmente pilota".