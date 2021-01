Alcalde Pamplona no comparte el cierre del interior de hostelería y pide analizar y explicar "mejor las cosas"

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha incidido este miércoles en que no comparte el cierre del interior de los establecimientos hosteleros en la Comunidad foral, "pero no soy experto sanitario; tampoco he visto ningún estudio, igual existe pero nadie nos lo ha enseñado y me consta que a nivel parlamentario tampoco".

"En mi opinión, no hay ninguna relación causa efecto en que haya un aforo del 30 por ciento en el interior, que les da una cierta salida a los hosteleros, con los datos que disponemos de los contagios, no se producen ahí; siempre sería por causa indirecta", ha manifestado.

Maya ha comentado que "las cosas habría que analizarlas mejor y explicarlas mejor". "El ciudadano tiene una impresión de que estamos cada Comunidad a su aire, unos vaivenes, una inseguridad... y se está produciendo cierta perplejidad. Tenemos que hacer ese esfuerzo de rigor, de seriedad, de explicar y de saber por qué se toman las medidas, a veces no está nada claro", ha expuesto.

Sobre si teme si puede haber una reacción de ciudadanos como en otros lugares, Maya ha esperado que no, pero "tenemos que tener claro los que estamos con responsabilidad políticas que el acuerdo es clave". "Pediría a todo el mundo que se trabaje desde el acuerdo y lo digo con sinceridad", ha manifestado, y ha agregado que "en Pamplona, a pesar a veces los rifi-rafes políticos, en el fondo estamos actuando con coherencia y rigor en relación a los acuerdo sobre todo con la pandemia".

"Es un mensaje positivo y en Pamplona con este acuerdo presupuestario con el PSN y con esta relación a través de la comisión Covid estamos transmitiendo la voluntad de acuerdos y pido que esa voluntad de acuerdos se traslade a todos los ámbitos", ha señalado.

Enrique Maya ha dicho, sobre cómo está siendo afectada la hostelería por la pandemia, que "dentro de nuestras competencias estamos haciendo todo lo que podemos, hoy tenemos reunión con los comerciantes de algunos barrios de la ciudad, los hosteleros y hoteleros también han dicho que quieren reunirse con nosotros; todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer".

Maya ha señalado así que "el año que viene por ejemplo va a ser posible, porque lo permite la ley foral, el aplazamiento de contribución urbana". "Tenemos unas competencias y dentro de ellas estamos en contacto con ellos e intentando resolver problemas pero no es fácil", ha comentado.

Ha puesto así como ejemplo "la polémica que ha surgido con la plaza de Compañía y la plaza de San José; a veces conciliar a todo el mundo es difícil". "Nos han elegido para representar a toda la ciudad e intentar llegar a equilibrios", ha dicho, para afirmar que "con lo que nosotros hagamos tampoco se va a solucionar, hay que ser realistas, podemos paliar un momento crítico".

El vídeo del día Rusia anuncia un acuerdo con EEUU para prorrogar el Tratado START.

El alcalde ha pedido a "todo el mundo", tanto a políticos como al conjunto de la ciudad, que "entienda que determinadas medidas son imprescindibles para ir saliendo de esta situación".

Maya ha indicado que existe contacto con el Gobierno foral y "conforme vayan las medidas plasmándose habrá que ir aplicándolas; ha habido cosas que nos hubiera gustado haber cambiado, en la ley foral cuando se hablaba de las medidas nuestro partido proponía poder eximir también de contribución en determinados momentos y no prosperó, se quedó en el aplazamiento; en cambio lo del IAE prosperó y por tanto son mejoras que se van dando".

El alcalde ha manifestado que "esto es muy complicado" y que "nuestra responsabilidad es la de llegar a acuerdos para solucionarlos".