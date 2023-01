Alcalde de San Fernando (Madrid) insiste en tener a vecinos realojados mientras duren las obras

Afea, de nuevo, que ni el consejero de Transportes ni Ayuso le hayan llamado ante este desalojo exprés

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha insistido este miércoles en la necesidad de mantener realojados a los vecinos desalojados anoche del número 8 de la plaza Fuente del Trébol mientras duren los trabajos de consolidación del suelo que se están acometiendo en la trasera del inmueble.

Ayer Bomberos de la Comunidad de Madrid desalojaron por la tarde a 52 vecinos de este edificio al aparecer fisuras en sus paredes. Tras una noche en apartahoteles o casas de familiares técnicos de la Comunidad de Madrid acudieron a inspeccionar las casas y concluyeron que podían volver, ya que no suponen un daño estructural.

"La posición del Ayuntamiento es clara y contundente. El día 8 de septiembre la Mesa Técnica planteamos que no se podía estar viviendo con máquinas de gran tonelaje como están haciendo estos vecinos desalojados ayer a escasos metros de las viviendas", ha explicado el alcalde, Javier Corpa (PSOE), tras reunirse con el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez, para conocer esta resolución.

Al ser preguntado por este informe, ha indicado que se le ha trasladado que es "preliminar", pero ha puesto el énfasis en que más allá de lo técnico hay una cuestión "psicológica" en la ciudad.

Los vecinos, según ha relatado el regidor, han visto como frente a sus casas han derribado "viviendas que decían que iban a ser los edificios más seguros de España". "La Comunidad es quien tiene que dar respuesta, pero ante esta situación tiene que tener a los vecinos realojados, acabar las obras y luego determinar qué hacer", ha añadido.

Sobre la comunicación con la Comunidad, ha afeado que no haya habido "ningún" contacto político con el consejero de Transportes, David Pérez, ante este desalojo exprés.

Considera "inaudito" que ante estos problemas no se hayan puesto en contacto y ha instado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a que lo haga ella si el titular del área no quiere. "Ningún vecino se va a quedar en la calle, como si se tienen que venir a mi casa a dormir. No vamos a permitir que se esté maltratando como se está haciendo por parte de la Comunidad", ha concluido.

La Dirección General de Infraestructuras lleva realizando labores de consolidación de los terrenos afectados en el municipio desde el pasado 13 de octubre, que abarcarán 10.000 metros cuadrados y que afectan, principalmente, a las calles Rafael Alberti, Presa, Pablo Olavide, Francisco Sabatini y Nazario Calonge.