Alcalde de San Sebastián reconoce la "desafección" de los donostiarras con el PNV

SAN SEBASTIÁN, 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Sebastián en funciones, Eneko Goia, ha reconocido que el resultado logrado por su partido en las elecciones municipales y forales del pasado domingo, que ha ganado en la capital guipuzcoana aunque con pérdida de 10.000 votos, da "señales de desafección" de los donostiarras con la formación jeltzale y, por ello, habrá que "tratar de sintonizarnos mejor" con la ciudadanía, "escuchando y tratando también de explicar mejor cuál es nuestro proyecto y nuestro modelo de ciudad".

En la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local este martes, Goia, alcalde en funciones y ganador de los comicios del 28M en la capital guipuzcoana, ha señalado que "es motivo de alegría" que la formación jeltzale haya ganado en San Sebastián por tercera vez consecutiva. "Revalidar la confianza de los donostiarras es motivo de alegría y también de responsabilidad de cara al futuro", ha apuntado.

En todo caso, ha reconocido que el resultado obtenido por su partido, con 10.000 votos menos que en 2019, "da una serie de señales de desafección con respecto al PNV en Donostia que tendremos que analizar con calma, serenidad y tranquilidad". A su juicio, ese tiene que ser "el punto de arranque, desde luego, para trabajar con más ahínco y buscar una mejor conexión con la ciudad".

En cuanto a si revalidará el Gobierno de coalición con los socialistas, Goia ha señalado que su intención es "primero hablar" con ellos y luego con el resto de grupos. "En la Junta de Gobierno de este martes hemos estado los dos socios de la coalición que tenemos en el Gobierno municipal, el Gobierno de la ciudad es un Gobierno de coalición entre PNV y PSE aunque sea en funciones", ha recordado.

En este sentido, ha reiterado su intención de "hablar primero" con los socialistas, para "saber cual es su disposición", pero también "con el resto de grupos para conocer su disposición e intenciones", siempre con el objetivo de que "la ciudad tenga un Gobierno estable".

A preguntas de los periodistas sobre cuáles pueden ser los motivos de desafección de la ciudadanía respecto a su partido, Eneko Goia ha señalado que analizarlo es "un proceso que merece un tiempo".

"Tengo mis intuiciones", ha confesado. En este sentido, ha señalado que, "probablemente habrá causas generales que afectan al PNV en general" y, por tanto, la formación jeltzale también hará una reflexión al respecto, "porque el resultado en general es el que es y otras cuestiones más locales".

MATERIAS "SENSIBLES"

Así, ha reconocido que "puede haber materias que han protagonizado esta campaña electoral que puedan ser sensibles y sobre las cuáles tengamos también que escuchar más y explicar más".

Como ejemplos ha citado "la demolición de la estación del Norte, que fue una sorpresa, aunque no es responsabilidad del Ayuntamiento es ETS la que está ejecutando la obra". "Nos pilló por sorpresa, tendría que haber sido explicado, no es la primera vez que se hace algo así, el edificio de La Perla o el Puente de María Cristina no son los originales, se rehicieron", ha explicado.

También ha apuntado a "cuestiones relativas a la movilidad, que también han tenido tanta presencia en campaña o el turismo, tendremos que reflexionar y pensar sobre esos temas, y necesitaremos un tiempo".