Alcalde Valencia admite contratos de drones con empresas relacionadas con 'Mediador", aunque dice que son menores

Dice que se han hecho de manera normal como otros ayuntamientos, algunos gobernados por el PP

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha señalado este jueves, preguntado por los contrato que pueda haber firmado el Ayuntamiento de la ciudad con empresas vinculadas al caso Mediador, que "son contratos de drones" y "menores" que "se han hecho de una forma normal, como han hecho otros ayuntamientos, entre ellos, algunos gobernados por el PP".

Asimismo, el primer edil, que se ha pronunciado de este modo en el acto del Foro de Municipalismo 2023 organizado por diario Levante EMV, ha rechazado que este asunto y todo lo relacionado con la trama Mediador "se utilice como cortina de humo para esconder determinados problemas que pueda tener el PP".

"Son contratos de drones. Son contratos que se han hecho, pero son contratos menores. Se ha de insistir y se han hecho de una forma normal, como lo han hecho otros ayuntamiento, entre ellos, algunos gobernados por el PP", ha expuesto Joan Ribó.

"Que yo sepa no hay en este momento nada investigado sobre este tema", ha añadido el alcalde, que ha destacado que, "por supuesto, si hubiera algún tema" se abordará, como "siempre", con "el máximo rigor y la máxima transparencia".

Tras ello, Ribó ha afirmado que no quiere "permitir" que este asunto "se utilice como cortina de humo para esconder determinados problemas que pueda tener el PP con sus expresidentes, por ejemplo". "Máximo rigor pero sin intentar disimular con este tema otros temas que tiene el PP", ha añadido.

Por su lado, el edil de Hacienda en Valencia y portavoz adjunto del PSPV en el consistorio, Borja Sanjuán, que ha ofrecido una rueda de prensa sobre el IBI, ha aludido en esta comparecencia a las afirmaciones realizadas este miércoles por la portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, sobre la "trama Mediador" y contratos "con empresas vinculadas" a ella.

Catalá pidió "transparencia" y una "comisión de investigación" para analizar esos contratos, a la vez que consideró que los integrantes del ejecutivo local de Valencia "han de dar explicaciones inmediatas". El grupo municipal del PP señaló que la Concejalía de Protección Ciudadana, dirigida por Aarón Cano (PSPV), "contrató a dedo con una de las empresas de drones vinculadas a la trama".

"Ayer vimos cómo el PP y, en concreto, su portavoz, María José Catalá, lanzaba una serie de acusaciones muy graves sobre esta corporación intentando vincularla con un caso de corrupción e intentando sembrar la duda sobre las personas que forman parte de esta corporación, sobre los concejales y concejalas de gobierno", ah expuesto Borja Sanjuán.

"Decía que el Ayuntamiento había tenido contratos con empresas que estaban relacionadas con una trama de corrupción", pero "al final las mentiras tiene las patas muy cortas", ha agregado Sanjuán, que ha considerado que Catalá quedó "como una mentirosa y una ridícula".

"Hizo un asombroso ridículo ayer cuando se dio cuenta de que corporaciones, ayuntamientos e instituciones donde gobiernan sus compañeros, habían contratado con las mismas empresas con total normalidad como había hecho el Ayuntamiento de Valencia y por los mismos procedimientos, que se ajustan perfectamente a la ley", ha manifestado el edil socialista.

Borja Sanjuán ha señalado que la portavoz del PP "debería salir hoy a pedir perdón a esta ciudad y a este ayuntamiento" y ha dicho que ella está "intentado que no se habla" de datos como los del paro, que sitúan a València "como líder en creación de empleo". "Está intentando que de eso no se hable. Está intentado enfangar la campaña", ha expuesto.

"CONVERTIR LA POLÍTICA EN BARRO"

"Quiere convertir la política en barro y estamos dispuestos a ganarle también el barro", ha apostillado, al tiempo que ha lamentado que intente "que se hable mal de la ciudad con prácticas que ella conoció muy de cerca".

"No puede intentar, ante la falta de proyecto y de trabajo que estos tres meses que quedan de campaña --hasta las elecciones de mayo-- se basen en un fango constante y en una acusación absolutamente infundada en la mentira", ha considero Sanjuán. Tras ello, ha expuesto que "todos" deberían "evitar ridículos": "No hablan bien de ella pero, sobre todo, no hablan bien de la política".