Alcalde de Valencia censura comentarios xenófobos a una candidata a Fallera Mayor y defiende que pueda optar a ese cargo

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha censurado este lunes los comentarios xenófobos dirigidos hacia una de las candidatas a Fallera Mayor de Valencia 2022 en las redes sociales por su origen y ha defendido que tanto ella como cualquier otra que quiera optar a ese cargo sin haber nacido en la ciudad pueda hacerlo.

"No tiene ningún sentido que una persona por no haber nacido aquí no pueda ser Fallera mayor, faltaría más", ha señalado el primer edil preguntado por esos comentario y por la condena realizada por la Junta Central Fallera (JCF). Asimismo, ha afirmado que "las Fallas son un elemento de integración importante de personas que no han nacido" en Valencia y ha apostado por "conservarlo y potenciarlo".

Ribó, que se ha pronunciado de este modo tras presidir en el Ayuntamiento el acto de recepción de la Reial Senyera tras su restauración, ha respaldado el rechazo a los citados comentarios expresado por la JCF.

Este organismo ha considerado "desafortunados y despectivos" esos comentarios, en los que se aludía al origen latinoamericano de la candidata, y ha anunciado que estudiará la posibilidad de "tomar medidas al respecto para que no vuelva a suceder".

"Ha tenido una reacción estupenda", ha dicho el responsable municipal respecto a lo apuntado por la JCF. "Me parece lamentable el comportamiento de criticar a una persona magnífica por no haber nacido en València y querer ser Fallera Mayor", ha añadido.

Joan Ribó ha aseverado que "las Fallas son un elemento de integración importante de personas que no han nacido en nuestra ciudad" y ha resaltado que "ese elemento hay que conservarlo y potenciarlo a todos los niveles". "Por lo tanto, mi total apoyo a la JCF", ha indicado, al tiempo que ha mostrado su "total rechazo" a los comentarios hacia la candidata a Fallera Mayor.