Alcalde de Valencia defiende la idea de habilitar espacios para contagiados en cuarentena

VALENCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha defendido este martes la idea del consistorio de habilitar espacios, en hoteles u hostales, para acoger a personas contagiadas de Covid-19 que no puedan guardar en sus casas y entornos la cuarentena que se requiere en estos casos o que no tengan recursos.

El primer edil ha considerado que esta es "una propuesta importante" y ha destacado que no todas las personas tiene las mismas condiciones para cumplir dicho aislamiento, al tiempo que ha afirmado que el consistorio trabajará durante esta pandemia "por todas las personas".

Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación, preguntado por ese asunto tras la junta de portavoces celebrada en el consistorio y también tras la visita que ha realizado a un centro de día multidisciplinar para personas con diversidad funcional.

"Es una propuesta importante. En estos momentos el aislamiento no es igual para unas personas y otras en función de su disponibilidad de espacio", ha respondido el primer edil, que ha destacado que el Ayuntamiento trabaja en ese tema. "Estamos trabajando en eso. Es una propuesta que nos ha hecho Servicios Sociales y vamos a trabajar" en ella, ha dicho.

Joan Ribó ha agregado, en este sentido, que "es muy importante en esta pandemia, en esta crisis también económica" atender a las personas. "No queremos que nadie se quede atrás y vamos a trabajar por todas las personas. Por eso vamos a trabajar en esa idea", ha declarado.

Preguntado por si sería suficiente con un hotel para dar cobertura a esa atención, el primer edil ha aseverado que por el momento se ha planteado esa idea. "Nosotros, de momento, abrimos esta experiencia. Somos conscientes de que cuando hay unos problemas de este tipo no afectan a todas las personas por igual. No es lo mismo una persona que vive en pocos metros cuadrados, que una persona que vive en un chalet o una persona que prácticamente no tiene espacio para recluirse. Por eso, hemos tomado esta iniciativa", ha planteado.

Joan Ribó ha considerado que el planteamiento hecho es "importante" también "por dos motivos": para "mejorar la seguridad sanitaria de toda la población" y para atender a "personas que tienen un problema sanitario en un momento determinado" para que "puedan vivir con unas condiciones mínimas".

"Ese es el objetivo y nosotros iremos trabajando en este sentido y buscaremos los recursos. Estamos trabajando esto" y buscando "los recursos para poder hacer frente a esto", ha agregado.

"POCO A POCO"

Preguntado por el establecimiento elegido para habilitar esta opción, Ribó ha manifestado que su equipo "siempre" trabaja con "el mismo planteamiento". "Las cosas las comenzamos poco a poco", ha dicho, tras lo que ha apuntado la idea de ir abriendo espacio conforme se vayan llenando.

"No nos gusta hacer grandes construcciones que después no se utilizan. Por desgracia, en Valencia tenemos ejemplos de cosas que se han hecho grandiosas y que después nunca se han ocupado por encima del 60 por ciento. Preferimos empezar poco a poco y cuando una cosa se satura, la ampliaremos", ha añadido el alcalde.

Joan Ribó ha considerado que esta es "la manera lógica de funcionar de una empresa, de un ayuntamiento y de cualquier institución" y ha insistido en que "la vocación de hacer grandes cosas acaba siendo ruinosa para toda la gente".