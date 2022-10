Alcalde Valencia, tras el plantón de Iniciativa a Baldoví: "Lo arreglaremos, no tiene mucha importancia"

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha enmarcado en las "historias internas" de las formaciones políticas el plante que dio el pasado sábado Iniciativa a un acto de Compromís en Alicante protagonizado por el diputado nacional Joan Baldoví, días después de que este anunciara que se presentará a las primarias de la coalición para ser el cabeza de lista en las elecciones autonómicas de 2023.

"Son historias internas. Yo soy muy mayor y no me gusta meterme en ellas. Baldoví es una gran persona, un gran político, pero dicho esto creo que lo arreglaremos y que no tiene mucha importancia", ha declarado Ribó tras una reunión con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig.

El pasado sábado, la comisión permanente de Iniciativa --una de las tres formaciones que integra Compromís-- rechazó acudir a un acto organizado por la coalición en Alicante al "no compartir las formas organizativas". Estaba prevista la participación de la vicepresidenta portavoz y consellera de Igualdad, Aitana Mas, quien de haber acudido hubiera sido la primera vez que coincidía con Baldoví (Més-Compromís) tras anunciar su intención de presentarse a las primarias.

"ME HE DESPISTADO Y NO HE PRESENTADO LOS AVALES"

Al margen de este plantón, preguntado por la lista electoral de Compromís per València, Ribó ha remarcado que no es su lista, sino la de la coalición, ya que él todavía no ha presentado los avales necesarios a pesar de haber confirmado que volverá a presentarse. "Me he despistado un poquito porque he estado por ahí", ha explicado, y ha garantizado que la lista la formará "la gente votada por los mecanismos que proponga Compromís".

"No tengo nada más que decir", ha recalcado, aunque ha reconocido que se lleva "muy bien" con el vicealcalde Sergi Campillo y también con Papi Robles porque ha recordado que colaboró para que fuera la síndica de la coalición en Les Corts.

Pero dicho esto ha insistido en que las listas dependen de Compromís y no de él, ya que ha asegurado que no está pensando en elecciones. "Estoy en clave de arreglar cosas", ha aseverado, para remarcar que el sábado sí estuvo "un poco en clave electoral" en un acto organizado por Más Madrid porque son sus "amigos".