Alcalde Valencia rechaza la salida del gerente de la EMT en la que se produjo un fraude 4 millones

VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha rechazado este viernes que el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad, Josep Enric García, tenga que dejar este puesto como consecuencia de la estafa de 4 millones de euros registrada el pasado año en la compañía y ha descartado que este tenga alguna responsabilidad respecto a ese fraude.

Ribó se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado junto a la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, a San Vicente de la Roqueta tras finalizar las obras arqueológicas de este espacio.

"Yo no soy partidario de la salida del gerente de la EMT porque creo que no es responsable de ese tema. Yo no soy partidario, creo que no es una responsabilidad suya", ha respondido el primer edil preguntado por si es partidario de que García abandone su cargo en la compañía a partir de al estafa detectada.

Tras ello, ha considerado que "la responsabilidad es muy clara" y la ha alejado de directivos de la entidad. Joan Ribó ha situado la responsabilidad en "la persona que, de alguna manera, indujo este tema y las personas que lo permitieron", en alusión a la jefa de Administración de la EMT, despedida tras conocerse el fraude, y Caixabank, la entidad a través de la cual se realizaron las transferencias de esta operación.

"Estoy hablando de una entidad bancaria y de una persona. Creo que estas son las responsabilidades, que están muy claras incluso a nivel judicial", ha precisado el alcalde de la capital valenciana.

Preguntado por si además de las responsabilidades que puedan surgir en el proceso judicial abierto para investigar la estafa podría darse alguna otra de carácter político, Ribó ha resaltado que él no forma parte de la comisión de investigación de la EMT y que eso es algo que no puede decir. "No estoy en la comisión y no lo puedo decir. Esto se está trabajando en estos momentos", ha expuesto.

No obstante, ha apuntado la conveniencia de contar en la compañía con "mecanismos de mejora" que impidan que se puede producir de nuevo un hecho como este "Creo que se tendrá que hablar de mecanismos de mejora. Ha habido un tema y se tienen que buscar los mecanismos para que esto no pase más", ha planteado, además de instar a "hacer un esfuerzo" para que sea así.

"Por tanto, se tienen que plantear los mecanismos y se tienen que buscar responsabilidades, independientemente del tema judicial que está siguiendo su marcha y tiene su dinámica", ha añadido el primer edil. Ha dicho que los trabajos de la comisión de investigación están "muy adelantados" y que "en el momento acabe debe presentar las conclusiones".